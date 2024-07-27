İstanbul'da taksiye zam hazırlığı! Taksiciler yeni tarife için sıraya girdi

İstanbul'da taksi fiyatlarına 6 ay sonra yeniden zam geldi. Taksi taksimetre açılış ücreti 30 TL'ye indi bindi ücreti ise 100 TL'ye çıktı. Taksiciler zam kararının ardından taksimetrelerini güncelleştirmek için şimdiden kuyruk oldu.

İstanbul’da zam sonrası deniz takside açılış ve ilk mil ücreti 420 TL oldu

İstanbul’da zam sonrası deniz takside açılış ve ilk mil ücreti 420 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla mega kentte taksi ücretlerine yüzde 22,19 oranında zam geldi. Zamla birlikte taksilerde taksimetre açılış ücreti 24,55 liradan 30 liraya çıktı. Sarı taksinin indi-bindi ücreti 90 liradan 100 liraya yükseldi.

Zammın ardından harekete geçen taksiciler, istasyonlarda taksimetre cihazlarını güncelletmeye başladı. 28 Temmuz'u 29'una bağlayan gece uygulamaya geçecek yeni tarife için taksiciler İstanbul'da bulunan 5 taksimetre ayar istasyonuna gelen şoförler, uzun kuyruklar oluşturdu.

İŞLEM 20 DAKİKA SÜRÜYOR

Bağcılar'daki istasyonda çalışan Evren Keskin, taksicilerin istasyon önünde sıraya girdiğini söyledi.

Taksimetre cihazlarını söküp güncelleme işlemi yaptıklarını dile getiren Keskin, "İşlem ortalama 20 dakika sürüyor. Bugün ve yarın için yoğunluk bekliyoruz. Burası pazartesi saat 24.00'e kadar açık olacak. Dün akşam saat 17.00'de işlemler başladı." dedi.

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TAKSİCİLER GÜNCELLEME İÇİN 4 BİN TL ÖDÜYOR

Geçen senelerde bu seferkinden daha çok sıra beklediğine dikkati çeken Açıkalın, "Taksiler, asgari ücrete göre kıyaslarsanız pahalı ama ekonomik şartlara göre kıyaslarsanız da çok ucuz. Bu işi doğru düzgün yaparsan kazanıyorsun." diye konuştu.

Öte yandan, taksimetre istasyonlarında güncelleme için 3 bin 950 lira alındığı öğrenildi.