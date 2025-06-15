İstanbul'daki işini köye taşıdı, hepsini yurt dışına sattı! Hedefi bu sene '1 milyon'u görmek

İstanbul'da 200 çalışanı olan fabrikasını devretti, daha sakin bir yaşam bir "Türkiye'nin en huzurlu ilçesi"ni tercih etti. Tarım ve hayvancılıkla uğraşırken işini köye taşımaya karar veren Cevdet Kurt, ürünlerini Almanya'ya satıyor. Geçen yıl 400 bin parça ihraç eden iş adamının bu sene hedefi 1 milyonu aşmak.

İstanbul'un stresinden uzaklaşmak ve daha sakin bir yaşam sürmek isteyen 55 yaşındaki iş adamı Cevdet Kurt, 2022 yılında 200 çalışanın bulunduğu fabrikasını devretti, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyüne yerleşti.

Kısa sürede köy hayatına adapte olan Kurt, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Buradaki hayata alışan iş adamı, bir süre sonra köy kadınlarının istihdama kazandırılması amacıyla Demirköy ilçesinde küçük bir tekstil atölyesi kurdu.

13 KADINI İSTİHDAM ETTİ

13 kadının istihdam edildiği atölyede üretilen tekstil ürünleri Almanya'ya ihraç edilirken, köylü kadınlar hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

HEDEF 1 MİLYON PARÇAYA ULAŞMAK

Türkiye'nin en huzurlu ilçelerinden birinde üretim yaptıklarını söyleyen Kurt, köy kadınlarıyla yaptıkları bu üretimin tamamen ihracat odaklı olduğunu ifade etti. Ayrıca, köy ve ülke ekonomisine katkı sunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kurt, personel sayılarını çoğaltıp ihracatı arttırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Kadınların tekstilde erkeklere göre daha başarılı olduğunu, ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için de kadınlarla çalışmayı tercih ettiklerini vurgulayan Kurt, "Geçen yıl ihracat miktarımız 400 bin parça tekstil ürünüydü. Hedefimiz bu yıl bunu 1 milyon parçaya çıkartmak" dedi.

"BİZE GÜÇ KAZANDIRDI"

Sivriler köyünde yaşayan Gülşen Aygün, Demirköy'ün küçük bir ilçe olduğunu ve bu nedenle kısıtlı iş imkanlarının bulunduğunu söyledi.

Tekstil atölyesinin açılmasıyla kendilerini bu konuda geliştirdiklerini anlatan Aygün, "Çok güzel ilerliyoruz, mutluyuz. Eşlerimiz çalışıyor ama biz kadınlar kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Bu aynı zamanda bize güç kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Şaziye Süzen ise aile ve ülke ekonomilerine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti. Ürettikleri ürünlerin yurt dışına ihraç edildiğini ifade eden Süzen, işini severek yaptığını kaydetti.