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    İstanbul’un ünlü AVM’leri konkordato talep etti! 9 AVM toplam 600 milyon euroluk dev borç

    İstanbul’da hizmet veren Marmara Forum, Forum İstanbul başta olmak üzere 9 AVM konkordato talep etti. AVM’lerin 600 milyon banka borcu olduğu öğrenildi.

    İstanbul’un ünlü AVM’leri konkordato talep etti! 9 AVM toplam 600 milyon euroluk dev borç
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Marmara Forum ve Forum İstanbul'un da aralarında olduğu 9 AVM'nin 600 milyon euroluk banka borçları nedeniyle konkordato talep ettiği, mahkemenin ise 3 aylık geçici mühlet kararı verdiği öğrenildi.

    150 MAĞAZAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORLAR

    Bunun üzerine bu AVM'lere 26 Aralık 2023 itibarıyla geçici mühlet kararı verildi. AVM'lerin 600 milyon euroluk banka borcu olduğu öğrenildi.

    Söz konusu AVM'lerin, 1500 mağazaya ev sahipliği yaptığı ve yıllık 76 milyon ziyaretçi ağırladığı bilgisi verildi. Kararın paydaşları koruma için alındığı belirtildi.

    600 MİLYON EUROLUK BORÇ VAR

    Marmara Forum ve Forum İstanbul'un da aralarında olduğu 9 AVM'nin 600 milyon euroluk banka borçları nedeniyle konkordato talep ettiği, mahkemenin ise 3 aylık geçici mühlet kararı verdiği öğrenildi.

    Forum İstanbul ve Marmara Forum dahil 9 alışveriş merkezi (AVM) için konkordato talep edildi. Bunun üzerine bu AVM'lere 26 Aralık 2023 itibarıyla geçici mühlet kararı verildi. AVM'lerin 600 milyon euroluk banka borcu olduğu öğrenildi.

    Söz konusu AVM'lerin, 1500 mağazaya ev sahipliği yaptığı ve yıllık 76 milyon ziyaretçi ağırladığı bilgisi verildi. Kararın paydaşları koruma için alındığı belirtildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Forum Istanbul
    Haberler > Ekonomi > İstanbul’un ünlü AVM’leri konkordato talep etti! 9 AVM toplam 600 milyon euroluk dev borç
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