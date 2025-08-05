İtalya vazgeçti, Türkiye zirveye taşıdı! Avrupa artık onu Bursa'dan yiyor

İtalyanlardan 'santa maria' armudunu öğrenen ve üretime geçen Bursalı çiftçiler, dekar başına aldıkları 5 bin kilogramlık verim ve yakaladıkları istikrarla İtalyanları geride bıraktı.

Bu yıl yaşanan olumsuz hava şartları ve nisan ayındaki don hadisesine rağmen kalite olarak 'santa maria'da sorun yaşamadıklarını söyleyen Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, geçen yıldan gelen küçük çaplı meyve kayıpları ve donun yol açtığı pas sorunu dışında önemli bir sıkıntı yaşanmadan hasadın sürdürdüklerini söyledi.

HASAT 20 GÜN DAHA SÜRECEK

Dönmez, temmuz ayının son haftasında başlayan hasadın 20 gün daha süreceğini belirtti. Bu sezon geçen yıla göre kayıp yaşanacağını aktaran Dönmez, Gürsu Ovası'nda yaklaşık 45 bin ton üretim tahmin ettiklerini kaydetti.

Aşırı sıcak ve yağmur olması durumunda mevcutta yakaladıkları kalitede bozulma olabileceğine dikkati çeken Dönmez, "Birçok kişi, farklı üreticiler yağış bekliyor ama biz hasatta yağış istemeyiz. Havalar iyi gitsin ve 20 günde hasadı sorunsuz bitirelim istiyoruz" dedi.

AVRUPA ARMUDU BURSA'DAN YİYOR

Bursa genelinde uzun yıllardır 'santa maria' çeşidinin ortalama üretiminin 100-120 bin ton olduğunu belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Bursa'da 10-12 Nisan'da yaşanan don nedeniyle yüzde 25 civarı kayıp yaşadık. Bu yıl Bursa genelinde 90 bin tonları bulur diye düşünüyoruz. Bunun yarısı Gürsu Ovası'nda üretilir.

Türkiye üretiminin yarısını Bursa gerçekleştiriyor. Santa maria zor bir çeşittir. Üretimi zordur, bazı hastalıklara dayanıksızdır. İtalyan çeşittir ve biz bu armudu İtalyanlardan öğrendik. İtalya bıraktı bu armut üretimini, biz halen üretiyoruz. Avrupa'dan halen talep var. İtalya, hem devam ettirmemize hem de yüksek verim almamıza şaşırıyor. Şimdi santa maria armudunu Avrupalılar Bursa'dan yiyor."

İHRACATA DÖVİZ ENGELİ

Dönmez, bölgenin armuda has havası, iklimi, toprağı ve suyu bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye ortalamasının üzerinde verim alıyoruz. Avrupa, daha az kimyasal kullanılan ürünleri tercih ediyor. Bu yüzden soğuk pası olan armutlar bile tercih edilir oldu. Döviz de uygun olsa ihracatımız çok güzel olacak" dedi.