İthalat azaltılıyor, yeni tedbirler yolda! Ülkenin geleceği için maden aranacak

İthalatı azaltacak tedbirler arasında; raylı sistemlerde yerli üretimin artırılmasından, kritik madenlerle ilgili yeni iş birlikleri geliştirilmesine kadar birçok önemli madde yer alıyor.

ESMA ALTIN'IN HABERİ- Orta Vadeli Programda (OVP) ithalat bağımlılığının azaltılması için alınacak tedbirlere yer verildi. Buna göre, ithalatın makroekonomik çerçevedeki hedeflerle çelişmeyen seviyelerde kalması amacıyla, arz güvenliği boyutu da göz önünde bulundurulacak. Enerji ve diğer kritik emtiaların yurt içinde üretimi teşvik edilecek. Tüketim malı ithalatına olan talep sınırlandırılacak. OVP’de, ithalatın azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler şöyle sıralandı:

Metro, tramvay ve hızlı tren üretimi dâhil olmak üzere tüm raylı sistem araçlarının millî imkânlarla tasarımı ve yerli üretimi artırılacak. Stratejik ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, enerji ve gıda arz güvenliğinin temini, bölgesel ilişkilerin artırılması için etkin ve bütüncül politikalar yürütülecek.

Kritik maden ve minerallerin arzını ve arz güvenliğini sağlamak için uluslararası doğrudan yatırımlar alanında Türk Devletleri Teşkilatı ile (TDT) iş birlikleri geliştirilecek. Türkiye Varlık Fonu (TVF) yeni maden yatırımları yapacak. Böylece ithalattaki bağımlılığının azaltılmasına ve dış ticaret dengesi ile cari işlemler açığının iyileştirilmesine katkı sağlanacak. Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarına yönelik yurt içi ve yurt dışında arama ve üretim çalışmaları artırılacak. Rezervlerin katma değeri yüksek şekilde ekonomiye kazandırılması sağlanacak.

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NÜKLEERDE KAPASİTE TEKNOLOJİYLE BÜYÜYECEK

Tüm tabii kaynak yönetim sistemlerinin tek elden yönetilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılacak. Maden arama faaliyetleri kamu yararına faaliyet olarak tanımlanacak. Madenlerin arama ve işletilmesinin türlerine, niteliklerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre yatırım güvencesini artıracak yeni bir temel düzenleme hazırlanacak. Nükleer enerji, elektrik üretim portföyüne dâhil edilecek. Nükleer kapasitenin artırılmasına yönelik yeni proje ve teknolojiler geliştirilecek. Nükleer santrallerde kullanılan ekipmanların yerlilik oranları artırılacak.

İthalata bağımlılığı azaltmaya ve arz güvenliğini sağlamak için Türkiye Kritik ve Stratejik Hammaddeler Stratejisi hazırlanacak. İhracatta yurt içi katma değerin ve elde edilen ürünün teknolojik seviyesini artırmak üzere düzenleme yapılacak.

MİLL&İCİRC; HIZLI TREN 2025'TE RAYLARDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden yerli hızlı trenin tasarım çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi. 2024 yılının son çeyreğinde montaj aşamasına geçileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Millî Hızlı Tren Projesi’nde fabrika statik testlerin tamamlanmasının ardından 2025 yılında raylara indirilerek dinamik yol testlerinin yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu “Millî elektrikli trenimizden sonra millî hızlı trenimizi de yapıyoruz. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilecek hızlı trenimiz saate 225 kilometre hıza ulaşacak, her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 vagon bulunacak” dedi.