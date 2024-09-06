Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor.

TGRT Haber ekranlarında gazeteci Cem Küçük ve Fatih Atik'in sorularına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı tüneli, Kalkınma Yolu projesinden, Instagram ve Roblox erişim engeline kadar önemli konularda açıklama yapıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ERZURUM'DA BOMBA İHBARINDA SON DURUM

Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak bugün 15:38 sıralarında acil durum bildirerek iniş istedi. 16:30 civarında uçak Erzurum'a indi. İlk etapta 234 yolcu ve 16 mürettebat uçaktan sağ salim indirildi.

Sonra bomba arama ekipleri gerekli tedbirleri aldı. Uçağın yolcu kesiminde herhangi bir bomba emaresine rastlanmadı. Kargo kısmında arama işlemi sürüyor.

Yolcular Erzurum havalimanında misafirler. Havalimanında bütün uçuşlar durdu. Şimdilik 11:00'e kadar yasak uzatıldı."

BOLU DAĞI TÜNELİ YARIN AÇILIYOR

"Bolu Dağı Tünelini yarın akşam inşallah açacağız. Pazar sabahı açmayı düşünmüştük. Bir eksiklik aksaklık olmazsa yarın akşam açmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar, 2007'den bu yana 195 milyon araç buradan geçti. Trafikteki araç sayısı 35 milyon. Siz varın düşünün. Günlük 50 bin araç geçiyor neredeyse. Kapalı kaldığı bu süreçte kıymetini daha çok anladığımızı düşünüyorum."

KALKINMA YOLU'NDA SON DURUM

"Irak ve Türkiye arasında yakından çalışmalar sürüyor. Bu bölgenin projesi olan projeye Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yakından takibiyle Katar ve BAE'de Nisan ayındaki mutabakata katıldı.

Şuanda hem karayolu hem de demiryolu projesi bitme aşamasında. Artık finansmanın nasıl karşılanacağı, müteahhitlik ve işletme işlerinin nasıl yapılacağını konuşuyoruz. Bu sene yapım anlamında bir aşama kat edemeyebiliriz. Ancak önümüzdeki sene Basra Köfrezi'nden başlayıp Ova köye kadar gelecek kara ve demir yolu projesi hayata geçecek."

MISIR İLE YENİ ANLAŞMALARA İMZA ATILDI

Biz orada öncelikle demir yolu ve iletişim konusunda mutabakata vardık. İş birliğimiz devam edecek. Mısır'da toplamda 7 tane havaalanı var, bizde 58 tane.. Biz de bu iş birliği ile hareket ederek katkımız olur diye düşündük.