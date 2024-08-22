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Japon ev kadınları Türk lirasına koştu! Yatırımlar zirve yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Japon ev kadınları Türk lirasına koştu! Yatırımlar zirve yaptı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Japon bireysel yatırımcılar yeniden Japon yeni karşısında Meksika pezosu ve Türk lirası pozisyonlar açmaya başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ- Tokyo Financial Exchange’in Click 365 platformundaki verilere göre, pazartesi itibarıyla Meksika pezosu ve Türk lirası karşısında yendeki net kısa pozisyonlar en son 2 Ağustos’ta görülen seviyelere yükseldi. Veriler, Türk lirasının yen karşısında değer kazanmasına yönelik pozisyonların 5 Ağustos’tan itibaren yüzde 4 artışla 655.539 kontrata çıktığını gösterdi. Söz konusu kontratlar 5 Ağustos’ta carry işlemlerinin çözülmesiyle yüzde 17 düşmüştü.

Japon yeni borçlanarak yüksek getirili ülkelerin para birimlerine yatırım yapmayı öngören carry trade pozisyonları Japonya Merkez Bankasının (BOJ) 31 Temmuz’da ikinci defa faiz artırmasının ve Japon yeninin değer kazanmasının ardından çözülmeye başlamıştı. Tokyo’daki Traders Securities’den Yoshio Iguchi, bireysel yatırımcıların carry işlemlerine geri dönmesinin “yaralarının zaman geçtikçe iyileştiğini” gösterdiğini, ancak toparlanmanın yavaş olduğunu çünkü “yatırımcıların piyasaya temkinli bir şekilde geri döndüğünü, kaldıracı düşük ve riski kontrol altında tuttuğunu” söyledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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