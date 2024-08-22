Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçilecek! 15 milyarlık kaçağı pompadan tanıyacak

Yıl sonuna kadar 8 milyon aracın Ulusal Taşıt Tanıma Sistemine geçmesiyle, akaryakıtta 15 milyar liralık vergi kaybının önlenmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ- Türkiye’de akaryakıt ikmali süreçlerini daha güvenli, hızlı ve verimli hâle getirmek maksadıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile usulsüz olarak gider gösterilen akaryakıt harcamalarının önüne geçilerek yaklaşık 15 milyar liralık vergi kaybı engellenecek. Geçen yıl ekimde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre ticari araç sahiplerinin ve akaryakıt istasyonu işleten UTTS mükelleflerinin 31 Aralık’a kadar taşıt tanıma birimini taktırmaları gerekiyor.

Taşıtların yakıt depo girişlerine taşıt tanıma birimi takılarak yakıt dolum işlemi sırasında birimden plaka bilgisinin otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza iletildiğini belirten Turpak Üst Yöneticisi (CEO) Tamer Şengönül “Ticari araçların plakaları ödeme kaydedici cihazlara manuel olarak değil otomatik aktarılarak, hatalı plaka girişi ve fiş basılmasının önüne geçilecek. Böylece ticari araç sahipleri akaryakıt istasyonlarından çok daha hızlı yakıt alımı yapabilecek. Otomatik tanıma ve hızlı yakıt ikmali sayesinde zaman kaybı en aza iner, operasyonel verimlilik artar” dedi.

Şengönül, şahıs şirketleri, holdingler, motosikletler, otomobiller, kamyonetler ve minibüslere kadar herhangi bir şirket üzerine kayıtlı olan ortalama 8 milyon vasıta bulunduğuna dikkat çekerek “Uzun vadede sistemin sağladığı en büyük avantaj usulsüz olarak gider gösterilen akaryakıt harcamalarının ortadan kaldırılması ile beraber devletimiz milyarlarca liralık vergi kaybına uğramayacak. Sistem sadece tanınan araçlara yakıt verilmesini sağlayarak yakıt hırsızlığını ve usulsüz kullanımı önlüyor. Ayrıca UTTS’nin sunduğu raporlama özellikleri ile araçların yakıt tüketimi, alınan yakıt miktarı ve diğer ilgili bilgiler anlık olarak izlenebilir, bu da filo yönetimi açısından önemli kararlar alınmasına yardımcı oluyor” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada Özel Taşıt Tanıma Sistemleri üzerinden yıllık yaklaşık 223 milyar lira değerinde akaryakıt alımı gerçekleştiğini, akaryakıt sektöründe sadece 2022’de 75 milyar lira değerinde usulsüz fiş ve faturalar sebebiyle yıllık en az 15 milyar lira seviyesinde vergi kaybının oluştuğunu söylemişti.

BAKAN ŞİMŞEK: KÜRESEL ŞİRKETLER TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleştiğini belirterek, küresel ölçekte büyük firmaların, elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için Türkiye’yi tercih ettiğini dile getirdi. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2003’ten önce yüzde 0,2 olan küresel doğrudan yatırımlardan alınan payın 2003-2023 döneminde yüzde 0,9’a çıktığına dikkat çekerek “Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5’e yükseltmek. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız” ifadelerini kullandı.