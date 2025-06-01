Japon otomotiv devi artık koltuk da satacak! Türkiye'de böylesi yok, fiyatı cezbetti

Japon otomotiv devi Nissan N7 araçlarında yer alan, rahatlık ve konforuyla dikkat çeken koltuğu, ofis koltuğuna dönüştürdü. Akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilen üç masaj yoğunluğu seviyesi ve 10 program sunan koltuğun fiyatı cezbetti.

Tüketicilerin "bir kanepe kadar rahat" övgüleriyle karşılaşan Nissan, araç koltuklarını ofis koltuğuna dönüştürdü. Japonya menşeili otomotiv firması Nissan, yeni N7 elektrikli araç koltuklarının masaj fonksiyonlarını içeren bir ofis koltuğunu Çin'de tanıttı.

NTV'de yer alan habere göre; Japon şirketin Çinli Dongfeng Motor ile ortak girişimi olan Dongfeng Nissan Passenger Vehicle'ın genel müdür yardımcısı Zhou Feng, yapay zeka destekli koltuğu Nisan ayı sonunda Guangzhou'da düzenlenen bir lansman etkinliğinde N7'nin yeni bir özelliği olarak tanıttı.

VÜCUT ŞEKLİNDE GÖRE AYARLIYOR

"AI Zero Pressure Cloud Cushion Seat" olarak adlandırılan ve Nissan tarafından geliştirilen sürücü ve ön yolcu koltuğu 49 akıllı sensörle donatıldı. Sırt ve diğer bölgelere uygulanan basıncı kullanıcının vücut şekli ve duruşuna göre ayarlıyor.

12 NOKTADAN MASAJ İMKANI SUNUYOR

Koltuk boyun, omuzlar ve sırt gibi 12 noktadan masaj imkanı sunuyor ve ısıtılabiliyor, koltuk minderi ise 6 santimetreye kadar uzayabiliyor.

TELEFONDAN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Ofis koltuğu, bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilen üç masaj yoğunluğu seviyesi ve 10 program sunuyor. Koltuk fişe takılı ya da şarjlı olarak kullanılabiliyor ve tam şarjı beş saat sürüyor.

Koltuk 160 santimetre boyunda, 74 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde olup 49 kilogram ağırlığında.

TÜRKİYE'DE BÖYLESİ YOK

Nissan'ın fiyatıyla koltuğu fiyatıyla da dikkat çekiyor. Bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilen üç masaj yoğunluğu seviyesi ve 10 program sunarken fiyatının ise 1372 dolar, yani 53 bin TL olduğu açıklandı. Türkiye'de ise benzer kalitede bir koltuk, 200 bin TL civarında satılıyor.