Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamunun mal ve hizmet aldığı tedarikçiler için ‘derecelendirme’ sistemini hazırladı. Buna göre tedarikçiler, çeşitli sayısal ve niteliksel kriterler esas alınarak, istatistiki analiz ve tekniklerden yararlanılarak puanlanacak. Derecelendirilen tedarikçilere de bir sertifika verilecek. Sisteme destek veren Bakan Şimşek, yerli üretime katkı sağlayacağını belirtti.

Kamunun merkezi satın alma organizasyonu olan Devlet Malzeme Ofisi (DMO), yeni modelin çalışmalarını tamamladı. Tedarik zincirinde şeffaflığı ve kaliteyi artırma amacıyla hazırlanan yeni modelde tedarikçiler, tek tek derecelendirilecek.

Kamuya hizmet veren şirketler için yeni sistem! Kriterlere göre puanlanacaklar

TEDARİKÇİLER DERECELENDİRİLECEK

DMO'nun e-satış portalında yer alan tedarikçiler,

Katalogda yer alma kabiliyetleri,

Mali yapıları,

Yerli üretici konumunda olup olmadıkları,

Katalog anlaşmalarına uyumluluk düzeyleri,

Ürünlerin kalite düzeyleri ve satış sonrası sundukları hizmet kalitesi gibi kriterlere göre puanlanacak.

SİSTEM KURULACAK

Öte yandan hatalı ürün alımının engellenmesi ile buna ilişkin muhtemel risklerin önceden belirlenmesi amacıyla Tedarikçi Derecelendirme ve Sertifikasyon Sistemi kurulacak.

SERTİFİKA VERİLECEK

DMO tarafından Tedarikçi Derecelendirme ve Sertifikasyon Sistemi'nin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi. Derecelendirilen tedarikçilere, bulundukları sınıflara göre uygulanacak avantaj ve kısıtlamaları içerecek bir sertifika verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

BAKAN ŞİMŞEK’TEN DESTEK

Söz konusu yeni modele ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten de açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, DMO tarafından uygulanan toplu alım modelinin önemine işaret etti:

DMO şimdi de alım yaptığı tedarikçileri belirli kriterlere göre sertifikalandıracak. Bu uygulama, kamunun belirli standartlarda alım yapmasına, kamu kurumlarının temin ettiği mal ve hizmet kalitesinin artmasına hem de kamu alımlarında yerli üretimin öne çıkmasına katkı sağlayacak.

