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Karadeniz'den dünyaya gitti! 4 yılda 6 bin tonluk ihracat

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Karadeniz&#039;den dünyaya gitti! 4 yılda 6 bin tonluk ihracat
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, sektör fark etmeksizin, ihracattaki başarılarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde 47 milyon 838 bin 975 dolarlık su ürünü ihracatı yapıldı.

Türkiye, 7 bölgesiyle, her alanda ihracat seviyelerini artırmaya devam ediyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgeden yılın 4 ayında 6 bin 681 ton su ürünü ihraç edildiğini söyledi

Karadeniz'den dünyaya gitti! 4 yılda 6 bin tonluk ihracat - 1. Resim

47 MİLYONU AŞAN İHRACAT

Söz konusu ihracattan 47 milyon 838 bin 975 dolar kazanç sağlandığını belirten Kobya, bölgeden bu dönem 21 ülkeye su ürünü dış satımı yapıldığını ifade etti.

Kobya, Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde yapılan su ürünleri ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Rusya Federasyonu'na bu dönem 25 milyon 807 bin 448 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu'nu 6 milyon 422 bin 175 dolarla Japonya ile 6 milyon 381 bin 527 dolarla ABD takip etti. Bölgeden ayrıca Hollanda, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Yunanistan ve Endonezya'ya da bu dönem su ürünü satıldı." dedi.

Karadeniz'den dünyaya gitti! 4 yılda 6 bin tonluk ihracat - 2. Resim

RUSYA BAŞI ÇEKİYOR

Bölge ihracatının yüzde 80'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, kentten söz konusu dönemde 18 ülkeye 5 bin 205 ton su ürünü ihraç edildiğini ifade etti.

Kobya, bu ihracattan 38 milyon 315 bin 746 dolar kazanç elde edildiğini, Rusya Federasyonu, ABD ve Japonya'nın Trabzon'dan en fazla su ürünü dış satımı yapılan 3 ülke olduğunu kaydetti.

Su ürünlerinin bölge ve kentin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna dikkati çeken Kobya, su ürünleri ihracatından beklentilerinin her dönem yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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