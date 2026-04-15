Faizsiz bankacılık ürünlerine ilgi artarken, “katılım hesabı açmak ücretli mi” ve “faizsiz bankacılık nasıl çalışır” soruları öne çıkıyor. Katılım bankası ürünleri arasında yer alan bu hesap türü, kar payı sistemiyle birikim yapmak isteyenler için alternatif sunuyor.

Katılım bankacılığı ürünleri, özellikle “birikim hesabı faizsiz” seçenek arayan kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Katılım hesabı, klasik vadeli mevduat yerine tercih edilebilecek bir model olarak öne çıkarken, hesap açılış süreci ve maliyet detayları da merak ediliyor.

KATILIM HESABI AÇMAK ÜCRETLİ Mİ?

Katılım hesabı açarken herhangi bir ücret alınıp alınmadığı, kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Genellikle katılım hesabı açılışında doğrudan bir hesap açma ücreti bulunmuyor. Hesap açmak için bankanın müşterisi olmak ve belirlenen minimum tutarı yatırmak yeterli oluyor.

Katılım hesabı, klasik vadeli mevduat sisteminden farklı olarak faiz yerine kar payı esasına dayanıyor. Katılım bankası sisteminde elde edilen kazanç, bankanın fonları değerlendirmesi sonucu oluşan kara göre belirleniyor ve bu getiri vade sonunda netleşiyor.

Bu hesap türünde elde edilen kazançlar üzerinden stopaj adı verilen gelir vergisi kesintisi uygulanıyor. Ancak bu kesinti hesap açılışında değil, vade sonunda elde edilen kar payı üzerinden yapılıyor. Stopaj oranları ise vade süresine göre değişiklik gösterebiliyor.

Katılım hesabı açmak ücretli mi, nasıl açılır?

KATILIM HESABI NASIL AÇILIR?

Katılım hesabı açmak için öncelikle bir katılım bankasının müşterisi olmak gerekiyor. Bu işlem şubeden yapılabildiği gibi mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Kimlik bilgileri ve iletişim detaylarının paylaşılmasının ardından hesap açılışı kısa sürede tamamlanabiliyor.

Katılım bankaları, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli hesap türleri sunuyor. TL’nin yanı sıra döviz ve altın hesabı katılım bankası seçenekleri de tercih edilebiliyor. Ayrıca 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl gibi farklı vade seçenekleriyle hesap açılabiliyor.

Katılım hesaplarında yatırılan fonlar, ticaret ve üretim gibi gerçek ekonomik faaliyetlerde değerlendiriliyor. Bu süreçte elde edilen kar ya da zarar, hesap sahipleriyle belirli oranlarda paylaşılıyor. Bazı katılım hesaplarında vade bozulmadan para çekme imkanı da bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular Faizsiz bankacılık nasıl çalışır? Faizsiz bankacılıkta kazanç, ticari faaliyetlerden elde edilen karın paylaşılmasıyla sağlanır. Sabit faiz yerine kar-zarar ortaklığı esas alınır. Katılım hesabı hangi para birimlerinde açılır? Katılım hesapları TL, dolar, euro ve altın gibi farklı para birimlerinde açılabilir. Kullanıcılar yatırım tercihlerine göre seçim yapabilir.

