Kirada zam sınırı kalktı, konut coştu

Kira zam sınırının kalması ile ‘yatırımlık konutlara’ talep âdeta patladı. 5 ila 7 milyon liralık evlere ilgi artıyor. Sektör temsilcileri “Nakit parası olan getirisi yüksek evlere yöneliyor. Zam sınırının kalkması satışlara olumlu yansıdı” diyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Son yıllarda satışların kötü gittiği konut sektöründe, temmuz ayı sürprizi yaşandı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları, temmuz ayında bir önceki aya göre (Haziran 79 bin) yüzde 60, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16 artışla 127 bin 88’e yükseldi. Böylece sektörde 2020 yılından bu yana en iyi temmuz ayı grafiği yakalanmış oldu. Açıklanan rakamlarda, ipotekli satışların düşüş eğiliminde olduğu görülürken, ilk konut alımlarında nakit alımların arttığı dikkat çekti. Sektör oyuncuları mevcut banka faizleri ve finansmana erişim sorunu nedeniyle ipotekli satışların düşmeye devam ettiğini belirterek “Ancak nakit alımlar artıyor. Bunun en büyük sebebi ise yüzde 25 zam sınırının kalkması ile ‘yatırımlık konut’ alımının artışa geçmesi” olarak değerlendiriyor.

DÜŞÜK BÜTÇELİ EVLERE TALEP VAR

Emlak sektörü temsilcileri gazetemize yaptığı açıklamada “Yüzde 25 zam sınırı yatırımlık konut talebini etkiliyordu. Çünkü kiracı ve ev sahibi arasındaki davalar hızla artmıştı. Yatırımcı bu denklemde konuta para yatırmak istemiyordu. Zam şartının kaldırılmasıyla konut alımı cazibe kazandı. Banka mevduatı yerine 5-7 milyon liralık 1+1 konseptindeki dairelere rağbet arttı. Aylık getirisi 20 bin lirayı bulan ve yılda TÜFE oranında artış hakkı olan evler ilgi görüyor” dedi.

FİNANSMAN SIKINTISI SÜRÜYOR

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalarak 11 bin 496’ya düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 azalışla 62 bin 911 oldu. Temmuz ayındaki ipotekli satışların 2 bin 786’sı, ocak-temmuz dönemindeki satışların 14 bin 462’si ilk el satışları olarak hesaplandı.

YABANCI PAYI DÜŞÜYOR

Temmuzda yabancılara 2 bin 350 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 16,1 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak belirlendi. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 878 konutla Antalya aldı. Bu ili 752 konutla İstanbul ve 218 konutla Mersin takip etti. Yabancılara konut satışı ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 12 bin 811 oldu.

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SIFIRA TALEP YÜZDE 30 ARTTI

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici: Bu tablo bize, şirketlerin kendi kampanyalarının işe yaradığını, daha da önemlisi peşinatı olanların yakın gelecekte fiyat artışı olabileceği endişesi ile artık harekete geçmeye başladığını gösteriyor. Kısa vadede faizlerin düşeceği, konut fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket olacağı ihtimali gündemde. Hem döviz, hem mevduat ve politika faizi, hem de maliyetlerin gerisinde kaldı ilk kez 7 aydır.

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal: Peşinatı olanlar, bankaları beklemeden şirketlerle ödeme planı üzerinde anlaşıyor ve kârlı bir alım yapmış oluyor. Erişilebilir konut üretimini destekleyecek yenilikçi yaklaşımlar sektörü pozitif etkileyecektir. Ayrıca tasarruf finansman sektörü de banka kredilerinin kısıtlandığı bu dönemde konut finansmanında önemli bir rol alıyor.

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EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş: Banka kredili satışlarda düşüş devam ederken, ilk el satışta yüzde 30’a yakın, ikinci elde yüzde 11 artış gözlemliyoruz. Bu da bize banka kredisiz konut satışında, kampanyaların işe yaradığını gösteriyor. Nitekim bizim aldığımız talepler konusunda bir düşüş yok.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu BaşkanıTamer Özyurt: Konut fiyatlarının inşaat maliyetlerindeki artış ve enflasyonist ortam nedeniyle zirve yaptığı bir süreçteyiz. Mevcut rakamlarla ev sahibi olmak için kredi kullanmak şart. Ancak burada da vatandaşın karşısına yüksek kredi faizleri çıkıyor. Ancak son dönemde konut fiyatlarındaki artışın stabil hâle gelmesi, elinde parası olanı harekete geçirdi.