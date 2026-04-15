Kişi başı 13 bin 878 lira! Destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine yönelik yapılan "Evde Bakım Yardımı" ödemeleri, hesaplara yatırılmaya başlandı. Hak sahibi başına 13 bin 878 lira verildiğini belirten Bakan Göktaş, nisan ayında toplamda 7,1 milyar lira ödeme yapılacağını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.
517 BİN VATANDAŞ YARARLANIYOR
Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”