Kışın 4, yazın 120 bin nüfus! Tatilcilerin yeni gözdesi: Tek bir sorunu var...

Kışın 4 bin olan nüfus yazın 120 bine ulaşan Enez, turkuaz denizi ve sakin atmosferiyle tatilcileri cezbediyor. Saros'un el değmemiş koylarında deniz keyfi yapan tatilciler, akşamları nostaljik çarşılarda vakit geçirirken, bazı ziyaretçiler altyapı sorunları ve hizmet kalitesindeki düşüşten yakınıyor.

Kış aylarında yalnızca 4 bin civarında nüfusa sahip olan Enez, yaz sezonunda 80 ila 120 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Saros Körfezi'nin turkuaz denizi, inci gibi kumları ve doğal dokusunu koruyan sahil şeridi, tatilciler için adeta bir cennet köşesi sunuyor.

UYGUN FİYATLARIYLA TATİLCİLERİN YENİ GÖZDESİ

Gündüz saatlerinde denizin keyfini çıkaran ziyaretçiler, akşam olduğunda ise yazlık evlerin arasına kurulan çarşı tezgahlarında gezerek, alışveriş yaparak ve yerel tatları tadarak vakit geçiriyor.

Özellikle İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya ve çevre illerden gelen tatilciler, lüks eğlence mekanlarından uzak ama huzurlu ve sıcak bir atmosfer arayanların tercihi oluyor.

Enez, deniz, kum ve güneş üçlüsünü uygun fiyatlarla sunarken; akşamları nostaljik yazlık çarşılarıyla misafirlerine hem alışveriş hem dinlenme hem de eğlence imkânı tanıyor.

İSTANBUL'DAN AKIN VAR

İstanbul'dan ailesi ile hafta sonu tatili için Enez'e gelen Ali Ercan, ailesi ile sabah kahvaltısını deniz kenarında kurdukları masada güne başlayıp gün boyı denizin tadını çıkararak akşamda çarşıda dolaşarak vakit geçiriyorlar.

30 yıldır Enez'de yazlığı bulunan Sevgi Özen ise Enez'in hizmet anlamında yoksun olduğunu ve yetersiz kaldığını söylüyor. Özen, "Böyle güzel bir sahilde böyle denize sahip olmak bizim için büyük bir şans ve mutluluk. Ama buranın geçen yıllar içerisinde daha fazla güzelleştirilmesini yıllarca bekledik. Her yıl bunu umut ederek buraya geldik. Maalesef her geçen yıl ve günde gerilediğini gördük" dedi.

Cahide Sevim isimli yazlıkçı ise Enez'in güzel bir turizm beldesi olduğunu ve bazı eksiklikleri olmasına rağmen gece hayatı ve alış veriş noktaları ile cazip olduğunu kaydetti.

YURT DIŞINDAN DA İLGİ GÖRÜYOR

Enez'e ailesi ile gelen Didem Türkücü isimli vatandaş ise her şeye rağmen eğlendiklerini ve eksiklik görmediklerini ifade etti.

Gündüz deniz keyfi sonrası akşamları açılan çarşıya akan binlerce vatandaş çarşının keyfini alış veriş yaparak, çay bahçelerinde oturarak veya çocuklarını kurulan lunaparklarda eğlendirerek geçiriyorlar.

Almanya'dan yaz tatilini geçirmek için Enez'e gelen Volkan Arda ise alt yapı eksikliğine dikkat çekerek yolların kötü durumundan söz etti.

Çarşıda tezgah açan Pelin Tüter ise vatandaşların alım gücünün düştüğünü, insanların alış veriş yaptığını ancak keyifsiz olduğunu iddia etti.

Özellikle günübirlik gelen yerli turistlerin ilgi odağı olan Enez'e, Doğu Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya'dan da yabacılar yoğun olarak geliyor.