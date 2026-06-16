KKTC’nin İskele bölgesinde hayata geçirilen Spoint Vivamore Long Beach projesinin temeli atıldı. 1.159 daire ve 10 ticari alandan oluşan, turizm odaklı yatırım modeliyle öne çıkan projenin 2028 sonunda tamamlanması planlanıyor.

ÖNDER ÇELİK/KKTC- Her yıl 5 milyonun üzerinde turisti ağırlayan KKTC’de, otel yatırımlarının yanı sıra turizm hedefli konut projelerinin de sayısı artıyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde; hastanelerden yaşam merkezlerine, turizm tesislerinden, kurumsal yapılara kadar birçok projeye imza atan SPOINT İnşaat da bu alandaki deneyimini Ada’ya taşıdı. Şirket, KKTC’nin en hızlı gelişen bölgelerinden İskele’de hayata geçireceği 1.159 daire ve 10 ticari alandan oluşan Spoint Vivamore Long Beach projesinin temelini attı. SPOINT Construction Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, KKTC’nin 29 ülkeden yatırım aldığını söyledi.

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Memiç, Kıbrıs’ın yalnızca konut yatırımı açısından değil, turizm odaklı gayrimenkul yatırımları bakımından da önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Memiç, bu nedenle turizm konutu modelinin ön plana çıktığını kaydetti.

Memiç, “Kıbrıs’ın döviz bazlı gelir modeli, yüksek kira potansiyeli, yıl boyu süren turizm hareketliliği ve uluslararası yatırım ilgisinin projeyi güçlü bir yatırım merkezi hâline getiriyor. Satış sonrası hizmetlerden kiralama yönetimine, profesyonel tesis işletiminden ikinci el satış süreçlerine kadar yatırımcının tüm yolculuğunu kapsayan entegre bir sistem kurarak uzun vadeli bir güven ilişkisi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi. Memiç, bazı dairelerde garanti kira modeli oluşturmayı planladıklarını söyledi.

2028 SONUNDA TAMAMLANACAK

Akıllı ev sistemleri, merkezî havalandırma altyapısı, jeneratör desteği, su depolama sistemleri ve dijital yönetim uygulamalarının yer alacağı projede 1+0, 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri sunulacak. Spoint Vivamore Long Beach projesinin 2028 yılı sonunda tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Projedeki 1+0’lar 69 bin Pound’dan başlıyor.



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