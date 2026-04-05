Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery" adlı 264 metrelik kruvaziyer demir attı. Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan gelen gemiden inen çoğu İngiliz 1917 yolcu, ilçede tarihi ve turistik yerleri gezerek alışveriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery" adlı kruvaziyer geldi. Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

İNGİLİZ TURİSTLER İLÇEDE ALIŞVERİŞ YAPTI

Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1917 yolcu ile 726 personel bulunuyor. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Turistler, ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak "Marella Discovery"nin bir sonraki durağının Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı olacağı öğrenildi.

