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    • Haberler > Ekonomi > Konut satışlarında sert düşüş!

    Konut satışlarında sert düşüş!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Konut satışlarında sert düşüş!
    Konut Satışları, Türkiye, İstanbul, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TÜİK, Ocak ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre konut satışları Ocak ayında yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışı Ocak ayında sert düştü. Satışlar yüzde 17,8 oranında azalarak 80 bin 308 oldu. Aralık ayında 138 bin 577 konut satılmıştı.

    Konut satışlarında en yüksek paya sahip olan İstanbul, 13 bin 424 konut satışı ile toplam satışların yüzde 16,7'sini oluşturdu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi.

    Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

    Konut satışlarında sert düşüş!

    İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 63,5 AZALDI

    Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 azalış göstererek 5 bin 915 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların bin 404'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

    Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 74 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92,6 olarak gerçekleşti.

    Konut satışlarında sert düşüş!

    İLK EL VE İKİNCİ EL KONUTLARDA SON DURUM

    Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 25 bin 263 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,5 oldu.

    Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 azalış göstererek 55 bin 45 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,5 oldu.

    Konut satışlarında sert düşüş!

    YABANCILARA 2 BİN 61 KONUT SATILDI

    Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu.

    Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.

    Konut satışlarında sert düşüş!

    EN ÇOK RUSLAR ALDI

    Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.

    Konut satışlarında sert düşüş!

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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