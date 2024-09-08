Köyler afete karşı sigortalanacak! ZAS için tarih belli oldu

Kapsamı genişletilen ve önümüzdeki sene uygulamaya girecek olan Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) kapsamında; sel, heyelan, çığ ve orman yangınlarının yanı sıra köylerdeki yerleşim yerleri de afet sigortası kapsamına alınacak.

ESMA ALTIN'IN HABERİ- Doğal afet gerçeğiyle karşı karşıya olan Türkiye, önümüzdeki dönemde afetlere dirençli yapılar tesis etmek ve afet sonrasında vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla harekete geçti. Orta Vadeli Programda (OVP) yer alan hedeflere göre, özellikle geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremlerinin yol açtığı hasarın telafi edilmesi ve risklerin azaltılması için kalıcı tedbirler alınacak.

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AFET SİGORTASINDA YENİ DÖNEM

Zorunlu Afet Sigortası (ZAS), tüm afet risklerini kapsayacak şekilde genişletilecek. Meclis açıldıktan sonra yasal düzenleme yapılması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre 2025’in başında uygulamaya girmesi planlanan ZAS ile depreme ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınları gibi afetler de sigorta teminatı altına alınacak. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise hem binalar hem de taşınabilir malla sigorta edilecek. ZAS’a eklenecek doğal afetlerin yapısı gereği köy alanlarındaki yerleşimler de afet sigortasından yararlanabilecek. Vatandaşların afetlere karşı daha duyarlı olması ve mağduriyet yaşamamaları için sigorta yaptırmaları teşvik edilecek, sigorta takibi etkin bir şekilde yürütülecek.

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HER ALANDA ÇALIŞMA VAR

Öte yandan, sosyal konut üretiminde afet riski yüksek bölgelere öncelik verilecek. Erken uyarı amaçlı veri analizini, afetlerin izlenmesini sağlamak için teknolojik altyapı geliştirilecek. Afet ve acil durumlara müdahaleye yönelik teknik ve beşeri kapasite güçlendirilecek. Kesintisiz güvenli haberleşme sisteminin sağlamak için altyapı çalışmaları tamamlanacak. Afetten etkilenen bölgelerde turizm faaliyetlerinin afet öncesi canlılığına kavuşturulmasına yönelik yatırımlara öncelik tanınacak. Orman yangınlarını önleyici tedbirlerin artırılması sağlanacak. Yangınlarla mücadelede yapay zekâ uygulamalarıyla güçlendirilecek. Kara ve hava taşıt filosunun artırılmasına devam edilecek.