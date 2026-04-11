Bu yıl içinde incelenen 886 kozmetik ürünün 684’ü uygunsuz çıktı. Firmalara 33 milyon TL ceza kesildi, binlerce sahte parfüm imha edildi.

Esma Altın /ANKARA - Türkiye’de kozmetik ve biyosidal ürünlere yönelik denetimler sıkı şekilde sürerken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Kurum tarafından bu yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinde yüzlerce üründe ciddi uygunsuzluklar tespit edildi.

Denetimlerde; kalıcı oje çıkarıcı, cilt maskesi, serum, göz ürünü, krem, şampuan, cilt bakım spreyi, saç maskesi olmak üzere geniş bir yelpazede incelenen 886 kozmetik ürünün 684’ü uygunsuz bulundu. Bu ürünlerin 16’sı doğrudan risk taşıyan, 668’i ise teknik düzenlemelere aykırı olarak değerlendirildi. Uygunsuzluklar nedeniyle firmalara toplam 33 milyon 521 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çeşitli kurumlar ve kolluk kuvvetleri tarafından bildirilen 78 bin 245 adet parfüm, güvensiz ürün kapsamında değerlendirilerek imha sürecine alındı.

5 MİLYONA YAKIN CEZA

İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Antibakteriyel ıslak mendil, temizleme havlusu, sinek kovucu losyon, yara ve cilt temizleyici, kene kovucu sprey gibi ürünlerin yer aldığı 43 ürünün 19’u uygunsuz bulundu. Bu ürünlerin 13’ünün doğrudan risk taşıdığı tespit edilirken, toplam 4 milyon 760 bin TL idari para cezası uygulandı.

