Rekabet Kurumu’ndan 3 kozmetik firmasına soruşturma
Rekabet Kurumu, kozmetik ve dermokozmetik sektöründe faaliyet gösteren 3 firma hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını belirlediği ve internet üzerinden yapılan satışlara kısıtlama getirdiği iddialarına ilişkin soruşturma açılmasına karar verdi.
- Rekabet Kurumu, Carex, Farma Plus ve Digital Farma kozmetik firmaları hakkında soruşturma açtı.
- Firmalar, yeniden satıcıların satış fiyatlarını belirlemekle suçlanıyor.
- İnternet üzerinden yapılan satışlara kısıtlama getirme iddiaları soruşturma konusu.
- Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler soruşturma açılması için yeterli bulundu.
- Açılan soruşturma, Rekabet Kurumu'nun kozmetik sektöründeki devam eden incelemelerinin bir parçası.
Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin yeniden satıcıların satış fiyatlarını belirlediği ve internet üzerinden yapılan satışlara kısıtlama getirdiği iddialarıyla ilgili yürütülen ön araştırma tamamlandı.
Rekabet Kurumu, bu süreçte elde edilen bilgi ve belgeleri ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdi.
SORUŞTURMA KARARI
Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; kozmetik ve dermokozmetik sektöründe faaliyet gösteren bu 3 firmanın ekonomik bütünlüğün, yeniden satıcıların satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı ifade edildi.
“İNCELEMEYE DEVAM” MESAJI
Kurulun, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulduğu aktarıldı. Açıklamada aynı zamanda kozmetik sektöründe 2022, 2023 ve 2024 yıllarında çok sayıda soruşturma yürütüldüğü de hatırlatılarak, bu satıcıların incelenmeye devam ettiği bildirildi.