Kuru incirden enerji çıktı! 337 milyon dolar kazandılar

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMMİB), 25 yıldır üzerinde çalıştığı proje ile kuru incirdeki aflatoksini enerjiye dönüştürdüğü projeyle İspanya'da ödül aldı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi'nin (INC) düzenlediği, aralarında ABD, İspanya, Avusturya ve Çin'in de bulunduğu 8 ülkenin katıldığı organizasyonda EKMMİB'e uluslararası sürdürülebilirlik ödülü verildi. Proje kuru incirin üretim ve işletme sürecinde karşılaşılan aflatoksin (zehirli ve kanserojen maddeler) sorununu bitirirken, enerji üretimine katkı sağlayarak çiftçiyi destekliyor. EKMMİB Başkanı Mehmet Ali Işık, ödülün Türk kuru incirinin kalitesine ve sürdürülebilirlik hikâyesine katkı sağlayacağını söyledi. Işık, aflatoksinli incirlerin çevreye zarar vermeden ayrıştırılarak biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürülmesini öngören modelin, küresel ölçekte örnek uygulama olarak değerlendirildiğini, aynı zamanda hem halk sağlığını koruduğunu hem de Türkiye’nin kuru meyve ihracatının uluslararası rekabet gücünü yükselttiğini aktardı.

İNCİRİN YÜZDE 2,5'İ ENERJİ OLDU

İklim değişikliği ve çevresel koşullar nedeniyle geçen yıl aflatoksin ve okratoksin varlığında önemli bir artış yaşandığını belirten Işık "Yüzde 2,5 oranında kuru incir biyogaz tesisinde enerjiye dönüştürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığımızın mevzuatına göre çok sıkı analiz ve denetimlere tabi tutularak, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmayan tek bir kuru incir partisinin yurda girişine izin verilmedi” dedi. Türkiye'nin dünya kuru incir üretim ve ihracatında yüzde 60 payla lider olduğunu, 2024-2025 sezonunda 100'den fazla ülkeye 63 bin ton kuru incir ihraç ederek 337 milyon dolar döviz kazandırdıklarını söyleyen Işık yüzde 2,5 oranında kuru incirin biyogaz tesisinde enerjiye dönüştürüldüğünü dile getirdi.