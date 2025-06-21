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Yerli domates çıktı! İşte kilogram fiyatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yerli domates çıktı! İşte kilogram fiyatı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yerli tarla domatesi hasat edildi. Üreticiler, kilosu 30 TL'den satılan domateslerin çok lezzetli olduğunu söyledi.

İncirliova’nın Acarlar Mahallesinde bulunan halde esnafın yanı sıra üreticiler de ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. İşçiler tarafından toplanan mahsuller hale getirilip alıcının beğenisine sunuluyor.

Yerli domates çıktı! İşte kilogram fiyatı - 1. Resim

KİLOSU 30 TL 

Acarlar’da 20 dekar alanda domates üretimi yapan Hakan Yıldız, ilk mahsulleri toplamaya başladıklarını ve halde satışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kilosu 30 TL’den satılan yerli domateslerin çok lezzetli olduğunu kaydeden Yıldız, yerli domatesin mis kokusunun hali sardığını ifade etti.

Yerli domates çıktı! İşte kilogram fiyatı - 2. Resim

"YERLİ DOMATESLERİMİZ ÇOK LEZZETLİ" 

Domates üretici Yıldız, "2025 yılının ilk yerli domatesleri çıktı. Sabah erken saatte domatesleri topluyoruz. Bir römork domatesi, Acarlar haline getirdik. Domatesleri satışa sunduk. Yerli domateslerimiz çok lezzetli. Su problemimiz Allah’a şükür" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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