KUZEY BORU HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? KBORU halka arz eşit mi oransal mı?

Kuzey Boru halka arz katılım endeksine uygun mu? Geçtiğimiz hafta 3 farklı hisseyi listeleyen Borsa İstanbul, bu hafta da 3 farklı hisseyi daha listeleyecek. Bu hisseler içerisinde en çok dikkat çekenlerinden biri Kuzey Boru oldu. Özellikle spora verdikleri destekle geniş kitlelere ulaşmayı başaran Kuzey Boru hakkında yatırımcılar da birçok soruyu merak ediyor. Özellikle Kuzey Boru halka arz katılım endeksine uygun mu, KBORU halka arz eşit mi oransal mı gibi sorular gündemde! İşte Kuzey Boru halka arz hakkında tüm gelişmeler.

KUZEY BORU HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kuzey Boru A.Ş. katılım endeksine uygundur. Kuzey Boru A.Ş. halka arzı taslak izahnameye göre eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir. Kuzey Boru A.Ş. şirketinin 3 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 40%’ı Mustafa Topgaç’a, 40%’ı Bülten Karaman’a, 20%’si Demet Karaman’a aittir.

Kuzey Boru A.Ş. hissesi 36,20 TL’den halka arz olacak. Kuzey Boru A.Ş. halka arz tarihi 7 – 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecektir. Kuzey Boru A.Ş. halka arzının büyüklüğü 868,8 milyon TL olarak açıklandı. Halka açıklık oranı 24%’tür. Toplamda 24 milyon adet lot dağıtılacaktır.

KUZEY BORU (KBORU) HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Şirketin 2023/6 döneminde hasılat rakamı 555,7 milyon TL, brüt kâr rakamı 143,5 milyon TL’dir. 2022 yılında toplam hasılat rakamı 787,7 milyon TL, brüt kâr rakamı 212,6 milyon TL’dir. 2021 yılında toplam hasılat rakamı 226,4 milyon TL, brüt kâr rakamı 48,9 milyon TL’dir. 30 gün fiyat istikrarı uygulanması planlanmaktadır.