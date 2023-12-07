KUZEYBORU HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR? Plastik boru üretiminin öncülerinden! Kuzeyboru hangi bankalarda ve aracı kurumlardan alınır?

Kuzey Boru halka arz hangi bankalarda var? Plastik Boru sektöründe 20 yıllık tecrübesiyle son zamanların en gözde şirketlerinden biri olmayı başaran Kuzeyboru, özellikle spora ve voleybola verdiği destekle çok sayıda kişinin de tanımasına vesile oldu. İşte sporla özdeşleşen bu şirket şimdi de borsaya katlııyor. SPK'dan onayı alan Kuzey Boru talep toplamaya başladı. İşte son zamanların merak hisselerinin başında gelen Kuzeyboru hangi bankalardan ve aracı kurumlardan alınır, kaç lot düşer ve katılım endeksine uygun mu gibi soruların cevapları...

KUZEYBORU HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Kuzey Boru (KBORU) halka arzı yapılan çalışmalar sonucunda hangi bankalar üzerinden gerçekleştireceği belirlendi. KBORU halka arzı, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşlarında yer alacak. Halka arz süreci Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan şirketin bulunduğu bankalar şu şekilde:

Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

KUZEYBORU KAÇ LOT DÜŞER?

Kuzey Boru A.Ş.’nin halka açıklık oranı 24%’tür. Toplamda 24 milyon adet lot dağıtılacaktır. Kuzey Boru A.Ş. halka arzı taslak izahnameye göre eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir. Kuzey Boru A.Ş. şirketinin 3 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 40%’ı Mustafa Topgaç’a, 40%’ı Bülten Karaman’a, 20%’si Demet Karaman’a aittir. Şirketin 2023/6 döneminde hasılat rakamı 555,7 milyon TL, brüt kâr rakamı 143,5 milyon TL’dir. 2022 yılında toplam hasılat rakamı 787,7 milyon TL, brüt kâr rakamı 212,6 milyon TL’dir. 2021 yılında toplam hasılat rakamı 226,4 milyon TL, brüt kâr rakamı 48,9 milyon TL’dir.

Kuzey Boru A.Ş. halka arzının büyüklüğü 868,8 milyon TL olarak açıklandı. Kuzey Boru A.Ş.’nin halka açıklık oranı 24%’tür. Toplamda 24 milyon adet lot dağıtılacaktır.