İstanbul'da satılık konut fiyatları uçuşa geçti! İşte mahalle mahalle dudak uçuklatan rakamlar

İstanbul'da uçuşa geçen konut fiyatları, dünyanın önemli başkentlerini adeta geride bıraktı. Ortalama konut fiyatının 69,5 milyon TL'ye ulaştığı Sarıyer Poligon Mahallesi "İstanbul'un en pahalı mahallesi" olurken, bazı bölgelerde dairelerin metrekare fiyatları 250 bin liraya dayandı. İşte İstanbul'un en pahalı 10 mahallesi ve dudak uçuklatan rakamlar...

Türkiye'de pandeminin ardından konut fiyatlarında başlayan yükseliş durdurulamadı, İstanbul'daki fiyatlar dünyanın önde gelen başkentlerini geride bıraktı.

İNGİLTERE'DE 32, FRANSA'DA 48 MİLYON TL

İngiltere'nin başkenti Londra'nın seçkin semtlerinde 45 metrekarelik bir apartman dairesi 32 milyon liraya alınabilirken, Fransa'nın başkenti Paris'te 80 metrekarelik bir daire 48 milyon liraya alınabiliyor.

İspanya'nın önemli şehirlerinden Barselona'da 94 metrekarelik bir daire 10 milyon TL, Portekiz'in başkenti Lizbon'da ise 96 metrekarelik daireler 17 milyon liradan satılıyor. Bu iki ülkede konutların kendini kira ila geri ödeme (amortisman) süresi ise 1015 yıl arasında değişiyor.

AMORTİSMANI NEREDEYSE 50 YIL

Akşam'ın haberine göre; İstanbul'daki konut fiyatları dünyanın önemli şehirlerini resmen geride bıraktı. En yüksek fiyatlar ise Sarıyer'de. Endeksa'nın nisan ayı verilerine göre, bazı mahallelerde ortalama konut değeri 70 milyon TL'ye kadar dayandı. Sarıyer'in Poligon Mahallesi 69 milyon 530 bin TL ortalama konut değeriyle listenin zirvesinde yer aldı. Esenyurt gibi ilçelerde amortisman süresi 11 yıl olurken, Sarıyer ve Şişli gibi ilçelerde bu süre 50 yıla yaklaşıyor.

EN PAHALISI HARBİYE

İstanbul'da ortalama metrekare satış fiyatı 48 bin 926 TL olurken; Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar gibi ilçelerde bu rakamlar 5 katına kadar çıkabiliyor.

Beşiktaş'a bağlı Levazım Mahallesi'nde dairelerin ortalama metrekare fiyatı 223 bin TL'yi aşarken, en yüksek rakam Şişli Harbiye'de. Bu mahallede metrekare fiyatı 247 bin TL'ye ulaştı.

EN UYGUN FİYAT ESENYURT'TA

Daha çok yüksek gelir grubu tarafından tercih edilen Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer ve Kadıköy gibi merkezi ilçelerde ortalama konut satış fiyatı 15 milyon TL'yi aşarken, hâlâ satış fiyatı 5 milyonun altında olan konutlar da bulmak mümkün.

İstanbul'da ortalama konut satış fiyatı en düşük olan ilçelerin başında Esenyurt geliyor. İlçede fiyatlar 2,66 milyon TL olurken, onu 3,15 milyon TL ile Sultangazi, 3,28 milyon TL ile Fatih izledi.

İGD Ortağı Ahmet Büyükduman, İstanbul'da gayrimenkul fiyatlarının yurtdışındaki önemli lokasyonlarla karşılaştırmada baz alınması gereken rakamın tek tek daire fiyatı yerine kentin ortalama fiyatı olması gerektiğini söyledi.

EN PAHALI 10 MAHALLE

İstanbul'daki yüksek konut rakamları ev alma hayalini de zorlaştırıyor. İşte İstanbul'un en pahalı 10 mahallesi:

Poligon (Sarıyer) 69,5 milyon TL

69,5 milyon TL Çayırbaşı (Sarıyer) 59,6 milyon TL

59,6 milyon TL Karaağaç (B.Çekmece) 57,2 milyon TL

57,2 milyon TL Acarlar (Beykoz) 55,8 milyon TL

55,8 milyon TL Harbiye (Şişli) 49,8 milyon TL

49,8 milyon TL Demirciköy (Sarıyer) 48,1 milyon TL

48,1 milyon TL Kandilli (Üsküdar) 46,9 milyon TL

46,9 milyon TL Levazım (Beşiktaş) 43,9 milyon TL

43,9 milyon TL Uskumruköy (Sarıyer) 43,5 milyon TL

43,5 milyon TL Rumelikavağı (Sarıyer) 42,8 milyon TL

Listenin geri kalanında ise Bebek, İstinye, Ulus, Etiler, Reşadiye, Riva ve Levent gibi mahalleler yer alıyor.