Limanlarda kaçağa son! 3 aşamalı kontrol dönemi başladı

Ticaret Bakanlığı, gümrük liman sahasına giriş yapan kara taşıtların yakından takip etmek için yeni sistemleri devreye aldı. Mersin Limanı’nda başlatılan pilot uygulama diğer limanlarda yaygınlaştırılacak şekilde uygulanmaya konulacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Bu kapsamda, Liman Kapı Otomasyon Sistemi ile limanlara gelen taşıtlar üç ayrı aşamada takip edilecek. Optik Karakter Tanıma Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi ve Kapalı Devre Televizyon sistemi ile bütün araçlar sıkı bir kontrolden geçirilecek. Optik Karakter Tanıma teknolojisi ile araçlara ait plaka, konteyner numarası, konteyner ebadı, tehlikeli yük etiketinin olup olmadığına ilişkin kameralar vasıtasıyla alınan görüntüler veriye dönüştürülecek. İkinci aşamada Plaka Tanıma Sistemi (LPR) devreye girecek. Bu sistem ile araç plakası okunacak, verilerin liman işletmesine önceden gönderilen verilerle uyumlu olması durumunda bariyer açılarak, aracın liman sahası girişinde yer alan 3. kontrol noktasına geçişine izin verilecek.

3’üncü ve son kontrol noktasında ‘ Kapalı Devre Televizyon’ (CCTV) vasıtasıyla taşıtın liman sahasına girişine ilişkin tüm süreç takip edilecek ve fiziki kontrolleri tamamlanacak. Yeni sistem ile liman sahasına gelen araçlara ilişkin görüntülerin görevliler tarafından anlık olarak takip edilmesinin ve taşıtın liman giriş noktasına gelişine kadar yapılacak analizlerde riskli olabileceklerin daha erken safhada tespit edilebilmesinin sağlanacağı ifade edildi. Ayrıca, sistem ile birlikte limana giriş yapan bütün araçların farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarının arşivlenmesi sayesinde liman giriş işlemlerinde takip edilebilirliğin artması ve geriye dönük denetimlerin daha etkin yapılabilmesinin hedeflendiği belirtildi.