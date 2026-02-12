Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta bir zam daha geldi. Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatında artış oldu. İşte güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 70 dolar sınırına çıkmasıyla akaryakıta yeni bir zam geldi.

BENZİNE ZAM

Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1,5 lira arttı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 57 liraya, diğer şehirlerde ise 58-59 lira seviyelerine yükseldi.

12 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 57.03 57.76 30.29 İstanbul Anadolu 56.86 57.58 29.69 Ankara 57.96 58.87 30.17 İzmir 58.24 59.15 30.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

