MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar: Kazandığımız Türkiye’de kalacak

MediaMarkt Türkiye, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

EKONOMİ SERVİSİ - Türkiye’nin en çok tercih edilen elektronik perakendecisi olarak büyümeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, “MediaMarkt olarak 32 ilde 102 mağaza, 4.000 çalışan ve 8 milyon MediaMarkt Club üyesiyle sektörde lider konumdayız. 2021 yılından bu yana sektörde liderliğimizi koruyoruz. Ama biz sadece bu başarıyla yetinmeyerek globalde de Türkiye’nin gücünü gösterdik. Şu anda MediaMarktSaturn’ün stratejik bir ülkesi durumundayız ve Türkiye olarak Avrupa’da Almanya’dan sonra satış performansı en yüksek ikinci pazar konumundayız. Çalışan bağlılığında da Avrupa’da birinci sıradayız. MediaMarkt olarak, kazandığımızı Türkiye’ye yatırım olarak geri döndürmeye, omnichannel (Bütünleşik Kanal) vizyonumuzla dönüşüme liderlik etmeye ve müşteriyle daha güçlü bir bağ kurmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 2027 yılında tüm kategorileri ve kanallarda müşterilerimizin ilk tercihi olmak” dedi.

Acar, yıl sonuna kadar 4 yeni mağaza daha açacaklarını belirterek, “2025 yılı için ağırlığı dijital kanallarımıza vermekle birlikte yeni yatırımlarla 34 ile ulaşacağız” diye konuştu.