Merkez Bankası açıkladı! İşte Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç

Kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda hazirana göre yüzde 1,1 artarak 170,9 milyar dolara çıktı. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalan 52,4 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 223,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda hazirana göre yüzde 1,1 artarak 170,9 milyar dolara çıktı.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ 

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren, kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 223,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BANKALAR KAYNAKLI DIŞ BORÇ

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 74,4 milyar dolar olurken Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,6 azalarak 28,9 milyar dolara indi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 3,5 azalarak 9,8 milyar doları olarak kayıtlara geçti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2 azalışla 19,5 milyar dolar oldu.

YABANCILARIN DÖVİZ TEVDİAT HESABI 

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 azalarak 20,9 milyar dolara inerken TL cinsinden mevduatları yüzde 7,8 gerileyerek 24,2 milyar dolar olarak belirlendi.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 67,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,7 yükselerek 62,4 milyar olurken nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,6 artarak 5,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ CİNSİNDEN 

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stoku stokunun yüzde 36'sının dolar, yüzde 26'sının euro, yüzde 23'ünün Türk lirası ve yüzde 15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, temmuz ayı itibarıyla bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 60 milyar dolara yükselirken yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 65 milyar dolara çıktı.

