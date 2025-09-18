TES'le ikinci emeklilik şansı! İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili merak edilenler

2026-2028 yıllarını kapsayan Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP'nin en dikkat çeken detaylarından biri de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu. Buna göre, Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES kurulacak. Uygulama, 2026'nın ikinci yarısında başlayacak. Peki TES nedir? işte detaylar...

İlgili Haber Kredi kartı ve banka kartı ayrıldı! POS komisyon oranlarında değişiklik

İKİNCİ EMEKLİLİK HAKKI

TES kapsamında, hem çalışanlar hem de emeklilik sonrası iş hayatına devam edenler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında ek bir prim ödeme düzenine dahil edilecek. Bu primler,Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yapısına benzer bir modelle yönetilecek ve katılımcılara ilave bir emeklilik geliri sağlayacak. İşe devam eden emekliler, maaşlarının en az yüzde 3’ü oranında kesintiyle bu sisteme katkı sunarak ikinci bir emeklilik hakkına sahip olacak. Ayrıca devlet ve işverenlerden gelen desteklerle sistem daha cazip hale getirilecek.

KIDEM TAZMİNATI DETAYI

Katılımcılar, en az 10 yıllık bir süre boyunca sistemde kalmayı taahhüt etmek zorunda kalacak. TES’in devreye girmesiyle birlikte, tüm çalışanların kıdem tazminatı hakları geçmiş dönemlere ait kazanımlarıyla birlikte eksiksiz korunacak. Çalışanların bu tarihten önceki hizmet sürelerine bağlı kıdem tazminatı hakları güvence altına alınarak, sorunsuz bir şekilde karma TES’e entegre edilecek.

İlgili Haber 300 milyar liralık kazanç! BES havuzuna altın dopingi

YÜZDE 3'LÜK İŞVEREN KATKISI

Kıdem tazminatı düzenlemesinde, brüt ücretinin yüzde 8,33’ünü tazminat olarak elde eden işçi, karma Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kapsamında bu oranı yüzde 5,33’lük kıdem tazminatı ve %3’lük işveren katkısı şeklinde paylaşacak; böylece toplamda yine yüzde 8,33’lük bir hak elde edilecek. Bu yüzde 3’lük işveren katkısı, bireyin kişisel fon hesabında birikerek gelecekteki emeklilik gelirine katkıda bulunacak.

EMEKLİLİK ŞARTLARI

60 yaşını aşmamış bireylere, belirli koşullarda ve yalnızca bir kez talep edilmesi durumunda, evlilik, tek seferlik işsizlik dönemi, ilk konut alımı veya ciddi sağlık sorunları gibi durumlar için, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin yüzde 10’u kadar ödeme yapılabilecek; aynı anda birden fazla sebepten yararlanılması halinde ise toplam çekim oranı yüzde 20’yi aşmamak kaydıyla kısmi ödeme imkanı sunulacak. Bu sistemde cayma ya da ayrılma hakkı tanınmazken, tamamen çıkış yalnızca emeklilik dönemi tamamlandığında, çalışanın vefatı veya maluliyet hali ortaya çıktığında mümkün olacak. Emekli olan birey, kendisine tahsis edilen aylık ödeme süresi sona erdiğinde sistemden otomatik olarak ayrılmış sayılacak.