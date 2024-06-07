Merkez Bankası pazartesi günü açıklayacak! Kritik veri öncesi çarpıcı anket

Merkez Bankası tarafından pazartesi günü açıklanacak Ödemeler Dengesi verileri öncesinde 14 ekonomistin katıldığı beklenti anketi sonuçlandı. Ekonomistler cari işlemler hesabının nisanda 6 milyar 132,4 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 10 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Nisan 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 6 milyar 132,4 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentisi 5 milyar 500 milyon dolar ile 6 milyar 700 milyon dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 28 milyar 286 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 544 milyon dolar açık vermiş, yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 232 milyon dolar olmuştu.