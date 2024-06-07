TCMB “sınırlama” getirmişti! Döviz kredilerine ilk haftadan sert fren

7 Haziran dolar fiyatı 32,27 TL’ye yakın yatay seyrini sürdürürken; seçim sonrası süreçte, döviz kredilerinde 15 milyar dolarlık artış yaşandı. 23 Mayıs’taki son PPK toplantısında TCMB tarafından getirilen tedbirlerin etkileri ise geçen hafta kendini gösterdi. Bir önceki hafta 4,7 milyar dolar artan yabancı para cinsinden krediler, geçen hafta 907 milyon dolarlık yükseliş kaydetti. Haftalık artış ise yüzde 0,6 gibi “sınırlı” bir oranda gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ömer Faruk Bingöl- Merkez Bankası’nın 23 Mayıs tarihli son Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranı sabit bırakılmış ancak yabancı para cinsinden kredilere yüzde 2 büyüme sınırı getirilmişti. Bu sınırın üzerine çıkılması halinde, aşılan tutar kadar, bir sene boyunca TL zorunlu karşılığın bloke edilmesi kararı alınmıştı. Bu tedbirlerin yansıması ilk haftadan görülmeye başlandı. 24 Mayıs haftasında 4,74 milyar dolar olan döviz kredilerindeki artış, geçen hafta 907 milyon dolar oldu.

SON 3 HAFTALIK VERİLERE DİKKAT!

BDDK tarafından açıklanan verilere göre döviz kredileri;

-17 Mayıs ile biten haftada 144,58 milyar dolar,

-24 Mayıs ile biten (TCMB’nin tedbir kararının geldiği) haftada 149,32 milyar dolar,

-31 Mayıs ile biten (yüzde 2 sınırlamanın ardından ilk haftada) 150,23 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece yabancı para cinsinden krediler son bir haftada, %0,6 gibi sınırlı bir oranda arttı.

YARI YARIYA GERİLEME YAŞANDI

Seçimlerin ardından kurlarda stabil görünüm ile birlikte, döviz kredilerinde belirgin artış başlamıştı. 29 Mart ile biten haftada 134,67 milyar dolar olan döviz kredilerinin büyüklüğü, 24 Mayıs haftasına kadar geçen 8 haftalık dönemde, 149,32 milyar dolara kadar yükseldi. Bu dönemde toplam artış 14,65 milyar dolar; haftalık artış ortalaması ise 1,83 milyar dolar oldu. Geçen hafta tedbirlerin ardından 907 milyon dolarlık kredi büyümesi, önceki hafta ortalamalarının yarısı kadar yükselişe işaret etti.

7 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Dolar, haftanın son işlem gününe 32,27 TL’den, yatay bir görünümle başlıyor. Kapalıçarşı’da ise işlemler sabah saatlerinde 32,12-32,27 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Yerel seçimlerin ardından 1 Nisan’daki ilk işlem gününde dolar, 32,08 TL’den kapanış gerçekleştirmişti. O tarihten itibaren dolarda gerçekleşen yükseliş, bugün sabah fiyatlamaları itibarıyla yüzde 1’in de altında seyrediyor.