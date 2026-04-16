Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Nisan haftasında 9 milyar 270 milyon dolar arttı. Böylece rezervler, 170 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 10 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 650 milyon dolar artışla 64 milyar 67 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 3 Nisan'da 58 milyar 417 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 3.6 MİLYAR DOLAR ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 618 milyon dolar artışla 103 milyar 229 milyon dolardan 106 milyar 847 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 170 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 270 milyon dolar artışla 161 milyar 645 milyon dolardan 170 milyar 915 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 23.02.2024 49.271 82.479 131.750 29.03.2024 54.378 68.748 123.126 26.04.2024 59.113 64.967 124.080 31.05.2024 59.740 83.909 143.648 28.06.2024 58.077 84.833 142.910 19.07.2024 59.214 94.695 153.910 29.08.2024 60.043 89.329 149.373 27.09.2024 63.566 93.824 157.390 25.10.2024 65.894 93.504 159.398 1.11.2024 66.614 93.005 159.619 13.12.2024 65.307 98.175 163.482 24.01.2025 68.232 99.328 167.560 14.02.2025 72.475 100.677 173.152 21.03.2025 74.785 88.328 163.114 04.04.2025 76.422 77.838 154.261 30.05.2025 83.164 70.026 153.190 13.06.2025 86.543 72.744 159.289 25.07.2025 85.223 86.625 171.848 29.08.2025 87.326 91.031 178.357 05.09.2025 90.931 89.176 180.107 17.10.2025 111.169 87.273 198.442 14.11.2025 107.389 80.043 187.432 26.12.2025 116.894 76.978 193.872 30.01.2026 133.753 84.405 218.158 13.02.2026 132.199 79.586 211.784 06.03.2026 134.707 62.770 197.478 19.03.2026 116.166 61.292 177.458 27.03.2026 100.049 55.290 155.339 03.04.2026 103.229 58.417 161.645 10.04.2026 106.847 64.067 170.915

