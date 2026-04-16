Merkez Bankası rezervleri 9 milyar dolar arttı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Nisan haftasında 9 milyar 270 milyon dolar arttı. Böylece rezervler, 170 milyar 915 milyon dolara yükseldi.
- 10 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 650 milyon dolar artışla 64 milyar 67 milyon dolara çıktı.
- Altın rezervleri de 3 milyar 618 milyon dolar artışla 106 milyar 847 milyon dolara yükseldi.
- Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 9 milyar 270 milyon dolar artışla 161 milyar 645 milyon dolardan 170 milyar 915 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 10 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 650 milyon dolar artışla 64 milyar 67 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 3 Nisan'da 58 milyar 417 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİ 3.6 MİLYAR DOLAR ARTTI
Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 618 milyon dolar artışla 103 milyar 229 milyon dolardan 106 milyar 847 milyon dolara yükseldi.
TOPLAM REZERVLER 170 MİLYAR DOLARI AŞTI
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 270 milyon dolar artışla 161 milyar 645 milyon dolardan 170 milyar 915 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|30.01.2026
|133.753
|84.405
|218.158
|13.02.2026
|132.199
|79.586
|211.784
|06.03.2026
|134.707
|62.770
|197.478
|19.03.2026
|116.166
|61.292
|177.458
|27.03.2026
|100.049
|55.290
|155.339
|03.04.2026
|103.229
|58.417
|161.645
|10.04.2026
|106.847
|64.067
|170.915