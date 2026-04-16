Türkiye’nin CDS risk priminin nisan ayında 230’a gerilemesi ve savaş öncesi seviyelere çekilmesi, gösterge tahvil faizinin de yeniden %40’ın altına gelmesi, borsada özellikle banka hisselerine pozitif yansıyor. Nisanın ilk yarısında bankacılık endeksi %14,60 gibi yüksek bir prim yaparken; Gedik Yatırım tarafından yapılan analizde, banka hisseleri için yeni hedef fiyat tahminleri paylaşıldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsanın lokomotif sektörlerinden olan Bankacılık Endeksinde de bu yıl dikkat çeken hareketler yaşanıyor. 2025 yılını 16.540 puandan tamamlayan XBANK endeksi, yılın ilk ayında %21,04 gibi yüksek bir primle 20.010 puana yükseldi. Şubatta sınırlı da olsa yükselişini sürdüren XBANK, söz konusu ayda 20.287’den kapanış yaptı.

MARTTA DÜŞTÜ, NİSANDA YÜKSELDİ

Orta Doğu’daki çatışmaların başladığı mart ayında ise XBANK %-23,75 gibi sert düşüşle 15.469 puana geriledi. Nisan ayının ilk yasında ise artan iyimserlikle birlikte borsa, banka hisseleri öncülüğünde yükselişe geçti. Bu ayın ilk yarısında XBANK endeksi 17.726’dan kapanış yaptı. Böylece 15 günlük yükseliş %14,60 olarak gerçekleşti.

Banka hisseleri için yeni hedef fiyat!

FAİZ BEKLENTİLERİ VE RİSK PRİMİ

Bankacılık sektöründeki hareketliliğin ülke risk primi ve faiz ile doğrudan ilgili olduğunu belirten analistler, “Türkiye’nin CDS risk priminin nisan ayında 230’a gerilemesi ve savaş öncesi seviyelere çekilmesi özellikle bankaları destekledi. Gösterge tahvil faizinin de yeniden %40’ın altına gelmesi ve TCMB beklentilerinin daha ılımlı olmaya başlaması da banka hisselerine pozitif yansıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

BANKALAR İÇİN HEDEF FİYAT

Bu arada banka hisseleriyle ilgili yeni hedef fiyatlar da gelmeye başladı. Gedik Yatırım tarafından paylaşılan analizde, banka hisseleri için 12 aylık dönemde öngörülen hedef fiyatlar şöyle:

Hisse Senedi Fiyat AKBNK 96,78 TL GARAN 180,32 TL ISCTR 19,86 TL YKBNK 49,57 TL

DİKKATLER 22 NİSAN’DA

Bu arada piyasalarda gelecek hafta 22 Nisan’da açıklanacak TCMB faiz kararı dikkatle bekleniyor. Mart başından bu yana piyasayı koridorun üst bandı olan %40’tan fonlayan TCMB’nin politika faizi %37,00’de bulunuyor. Piyasalardaki iyimserliğin devamı halinde, gelecek hafta “politika faizinin sabit tutulabileceği” beklentileri öne çıkmaya başladı. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde bankalar için daha pozitif bir zeminin oluşabileceği aktarılıyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, aracı kurumlar tarafından paylaşılan raporlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

