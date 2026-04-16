Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi nisanın ilk yarısında %11,43 primle 14.252 puana yükseldi. Analistler, dikkatlerin Orta Doğu’ya çevrildiğini ve “kalıcı ateşkes” yolunda yaşanabilecek pozitif gelişmelerin borsayı yeni zirvelere taşıyabileceğini aktardı. İç piyasada da TCMB’nin gelecek hafta faizi sabit tutabileceği beklentisi öne çıktı. BİST 30 kapsamındaki hisselere bakıldığında ise nisandaki getiriler %30’u aştı…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi mart ayında Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle %-6,76 değer kaybetmiş ve 12.790 puandan kapanış yapmıştı.

Nisan ayında ise borsa hızla toplanarak 14 bin puanın üzerine çıktı. Bu ayın ilk yarısında endeks %11,43 primle 14.252 puana yükseldi. Öte yandan bu hafta içerisinde endeks 14.356 puana kadar yükseldi ve ocak ayındaki 14.532 rekoruna oldukça yaklaştı. Son kapanışı itibarıyla endeks, zirvenin yaklaşık %2 gerisinde bulunuyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Ateşkes görüşmelerinin yeniden yapılacağına yönelik beklentiler, piyasadaki ılımlı havayı destekliyor. Ancak jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizliklerin sürmesi, risk iştahındaki toparlanmanın sınırlı kalmasına da sebep oluyor” ifadelerine yer verildi.

Borsada son dönemdeki güçlü yükselişle birlikte 14.250-14.500 direnç bandına yaklaşıldığı da belirtilirken, bu bölgenin aşılamaması halinde 14.000 ve 13.750 seviyelerinin destek olarak izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Borsada bahar! Getiriler yüzde 30'u aştı

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu arada nisan ayının ilk haftasında “borsanın devler ligi” olarak da bilinen BİST 30 kapsamındaki şirketlere bakıldığında, en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle:

Hisse Senedi Fiyat Değişim (%) ASELS 416,75 TL %30,13 SASA 2,99 TL %27,78 AKBNK 78,90 TL %19,55 KRDMD 36,46 TL %17,99 ISCTR 14,55 TL %15,20 SAHOL 100,60 TL %14,34 GARAN 138,80 TL %14,16 ENKAI 104,20 TL %14,07 YKBNK 37,58 TL %13,81 VAKBN 34,12 TL %13,73

Büyük hisselerde getirilerin %30’u aştığı gözlemlenirken, ülke risk priminde (CDS) düşüş ve tahvil faizlerindeki gerilemeyle birlikte banka hisselerinde de dikkat çeken yükselişler kaydedildi.

DIŞARIDA ATEŞKES, İÇERİDE MERKEZ!

Analistler, küresel tarafta dikkatlerin Orta Doğu’ya çevrildiğini ve “kalıcı ateşkes” yolunda yaşanabilecek pozitif gelişmelerin borsayı yeni zirvelere taşıyabileceğini aktardı.

İç piyasada ise gelecek hafta 22 Nisan’daki TCMB faiz kararı bekleniyor. Matriks Haber tarafından yapılan ankete göre, politika faizinin %37,00 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor.

