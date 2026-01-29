Merkez Bankası rezervlerinde peş peşe ikinci rekor
Merkez Bankası'nın rezervleri üst üste 2'nci haftada da rekor kırdı. Rezervler 23 Ocak haftasında 10.4 milyar dolar artarak 215 milyar 614 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezerv verilerini açıkladı.
DÖVİZ REZERVLERİ 2 MİLYAR DOLAR ARTTI
Buna göre, 23 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artışla 86 milyar 202 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 16 Ocak'ta 84 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİNDE 8.3 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ
Bu dönemde altın rezervleri de 8 milyar 390 milyon dolar yükselişle 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara ulaştı.
PEŞ PEŞE REKORLAR
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar artışla 205 milyar 177 milyon dolardan 215 milyar 614 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler, üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaştı.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11. 2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|02.01.2026
|114.526
|74.564
|189.090
|09.01.2026
|116.728
|79.347
|196.075
|16.01.2026
|121.022
|84.155
|205.177
|23.01.2026
|129.412
|86.202
|215.614