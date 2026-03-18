Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’nin İsrail’e lojistik destek sağlayacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada yayılan "Türkiye’nin İsrail’e lojistik destek sağlayacağı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Merkez, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

"AÇIK BİR DEZENFORMASYON"

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği' yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askeri patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir."

Açıklamada, düzenlemenin transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapıldığı belirtilerek, "Bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

