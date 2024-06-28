Merkez Bankası'ndan TL mevduat faizi için yeni hamle

Haziran ayında politika faizini yüzde 50 bandında sabit tutan Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni faiz adımı geldi. TCMB'nin hamlesiyle piyasadaki TL likiditesini azalacak, TL mevduatları yükselecek.

Politika faizini son iki ayda yüzde 50 bandında sabit tutan Merkez Bankası Haziran ayında piyasaları şaşırtmadı. Faiz oranını sabit tutan TCMB'den TL likiditesini azaltacak yeni önlemler geldi. Döviz-TL swaplarda limitleri indi, kotasyon yönetimiyle TL karşılığı altın swap ile sonlandı. Merkez Bankası'nın bu hamlesiyle mevduat faizlerinin yükselişe geçmesi bekleniyor.

TALİMAT BANKALARA GÖNDERİLDİ

BloomberHT'de yer alan habere göre TCMB tarafından bankalara yazı gönderildi.

Gönderilen belgeye göre, banka Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3’ten yüzde 0,5’e indirdi.

BUGÜNDEN İTİBAREN SON VERİLDİ

Banka ayrı bir yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini duyurdu.

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TL MEVDUATLARI YÜKSELECEK

Bu, bankaların TCMB’den lira cinsi borçlanabilecekleri miktarı azaltacak ve dolayısıyla mevduat faizlerinin yükselmesine neden olabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.