Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Merkez Bankası&#039;nın toplam rezervleri arttı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Nisan ile biten haftada 3 milyar 745 milyon milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Nisan ile biten haftada 3 milyar 745 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolar oldu.

ALTIN REZERVLERİ 2 MİLYAR 300 MİLYON DOLAR ARTTI

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 5 Nisan haftasında 2 milyar 300 milyon dolar artarak 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara yükseldi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almanya'da aşırı sağcı AfD'li siyasetçi Björn Höcke'ye "Nazi sloganı" davası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk Telekom, 2023'te kaç abonesi olduğunu ve ne kadar yatırım yaptığını açıkladı! - EkonomiTürk Telekom, 2023'te kaç para kazandığını açıkladı!400 binden fazla kişi beyanname vermedi! Bakan Şimşek bir kez daha uyardı: Pişmanlık hükümlerinden yararlanın - EkonomiBakan Şimşek bir kez daha uyardı! Cezası varPetrol fiyatları düşüşte! Akaryakıta indirim bekleniyor - EkonomiAkaryakıta indirim yoldaDolar ve euro bazında hesaplandı! İşte ülkelere göre asgari ücret...Türkiye rakip ülkeler arasında kaçıncı sırada? - EkonomiAsgari ücret hangi ülkede ne kadar?İlan sitelerine 'komşu şartı' geldi, fiyatların ipi kaçtı: Haftalık kiralama 500 bin liraya ulaştı - Ekonomi'Komşu şartı' geldi, fiyatların ipi kaçtıTÜİK rakamları açıkladı! Martta 105 bin 394 konut satıldı - Ekonomiİşte martta Türkiye'de satılan konut sayısı
Sonraki Haber Yükleniyor...