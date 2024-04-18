Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Nisan ile biten haftada 3 milyar 745 milyon milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Nisan ile biten haftada 3 milyar 745 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolar oldu.
ALTIN REZERVLERİ 2 MİLYAR 300 MİLYON DOLAR ARTTI
Brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 5 Nisan haftasında 2 milyar 300 milyon dolar artarak 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara yükseldi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı