Merkez'in o mesajı moral verdi! Dolar durdu, borsa ve altın yükseldi

Piyasalarda son dakika! TCMB’nin bugün “Enflasyonda bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" şeklindeki mesajı piyasaya moral verdi. Dolar 32,85 TL’de sabit kalırken; Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi banka hisseleri başta olmak üzere genele yayılan alımlarla birlikte %2’ye yakın yükseldi. Dolar endeksinde yaşanan gerileme de altın fiyatlarına doping oldu ve gram altın tekrar 2460 TL’ye yaklaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda dün bütün yatırım enstrümanlarında yaşanan düşüşün ardından, bugün toparlanma gerçekleşiyor. Borsa ve altında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor.

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Gelişmelere bakıldığında, TCMB’nin merakla beklenen haziran ayı PPK toplantısı bugün gerçekleşti. Politika faizi beklentiye paralel %50’de sabit bırakıldı. Son dönemde faiz indirimi beklentileri konuşulmaya başlanmıştı. Buna karşılık PPK metninde “Enflasyonda bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" şeklindeki ifadenin öne çıkması, “kararlılık” olarak algılandı ve piyasalara güven verdi.

DOLAR GÜÇ KAYBETTİ

Bu hafta 33,00 TL’nin üzerini test eden dolar, bugünkü TCMB kararı sonrasında 32,80 TL’ye kadar geriledi. Akşam saatlerinde bankalar arası piyasada işlemler 32,85 TL’ye yakın devam ediyor. Döviz bürolarında ise dolar 32,70 – 32,80 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Böylece kurlarda zirveden gerileme sonrası yatay görünüm devam etti.

DÖVİZ HESAPLARINDA NELER OLUYOR?

Bu arada bayram tatili sebebiyle 2 gün işlem gerçekleşen 21 Haziran haftasında, yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 2,32 milyar dolarlık artış yaşandı. Buna karşılık aynı hafta KKM hesaplarından 35,8 milyar liralık gerileme daha gerçekleşti. TCMB’nin toplam döviz rezervleri de 147,6 milyar dolarla yeni zirvesini gördü.

ALTIN DA DESTEKLERDEN YÜKSELDİ

Öte yandan dün 106,00 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi bugün 105,75 seviyesine kadar geriledi. Dolarda küresel anlamda gerçekleşen kısmi güç kaybı, günlerdir düşen altın fiyatlarına merhem oldu. Bu sabah 2300 doların altını test eden ons altın, yüzde 1’ün üzerinde yükselerek 2330 dolara yaklaştı. Serbest piyasada gram altın fiyatı da 2460 TL’ye yaklaştı. Altında gözler yarın açıklanacak ABD Mayıs Ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksine çevrildi.

BORSA HIZLI TOPARLANDI

Bu haftanın ilk 3 işlem gününde yüzde 2,65 değer kaybederek 10.500 desteğinin altına çekilen borsada da yüzler güldü. BİST100 endeksi bugün %1,85 yükselişle birlikte 10.680’den kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık başta olmak üzere birçok sektörde alımlar dikkat çekti. Borsada 10.850 kritik bir direnç olarak takip edilecek. Yarın “gri listeden çıkış” haberiyle birlikte borsanın da pozitif seyrini devam ettirebileceği ifade ediliyor.