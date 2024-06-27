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Haberler > Ekonomi > Faiz artışı sona mı erdi? Merkez'in karar metninde dikkat çeken ifade

Faiz artışı sona mı erdi? Merkez'in karar metninde dikkat çeken ifade

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası, Faiz Kararı, Enflasyon, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üç aydır faizi yüzde 50'de sabit bırakan Merkez Bankası'nın bir daha faiz artırıp artırmayacağı merak konusu. Konuyla ilgili karar metninde dikkat çeken bir ifade yer aldı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denilen metinde, enflasyonda beklenmedik bir yükseliş olursa faiz artışlarının devam edeceğinin sinyali verildi.

Merkez Bankası haziran ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Mart ayında 500 baz puanlık faiz artışına giden Merkez, nisan ve mayısın ardından haziranda da faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. 

MERKEZ BİR DAHA FAİZ ARTIRACAK MI?

Merkez'in 3 aydır üst üste faizi sabit bırakmasının ardından bir daha faiz artışı yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Karar metninde konu hakkında dikkat çeken bir ifade yer aldı. 

Merkez'in karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir."

ENFLASYON VURGUSU

"Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadeleriyle enflasyonda beklenmedik bir yükseliş olursa faiz artışlarının devam edeceğinin sinyali verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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