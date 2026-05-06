Merkez Bankasının politika faizini sabit tutması ve Orta Doğu’da riskler devam etse de anlaşma umutlarının korunması, piyasalarda temkinli iyimserliği beraberinde getiriyor. Geçen hafta başında %43’ün üzerinde seyreden mevduat faizi oranı bu hafta düşüşe geçti. Analistler yüksek gelen enflasyona dikkat çekerken; 6 Mayıs 2026 itibarıyla en yüksek mevduat oranı hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki riskler piyasalarda son 2 aylık dönemde faizlerde de yükselişi beraberinde getirmişti. Bu yükselişten mevduat faizleri de etkilenmiş ve yukarı yönlü hareketlilik yaşanmıştı. Savaş öncesi dönemde “vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın” %40 sınırında bulunan en yüksek mevduat oranı, geçen hafta %43’ün üzerinde seyrediyordu. Bu hafta ise mevduat oranlarında dikkat çeken düşüş yaşanıyor.

TCMB VE ORTA DOĞU

Merkez Bankasının geçen ayki son toplantısında politika faiz oranını %37’de sabit tutması, mevduat tarafında da yükselişin hız kesmesini ve ivmenin tersine dönmesini beraberinde getirdi. Orta Doğu’da ise riskler devam etse de anlaşma umutlarının korunması ve petrol fiyatının daha fazla yükselmeyerek belli bir noktada bekleyişe geçmesi, piyasada temkinli iyimserliği destekliyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Türkiye’nin CDS risk primi 240’a ve iki yıllık gösterge tahvil faizi de %41,2’ye yakın stabil seyrini korurken; bankalarca 6 Mayıs 2026 itibarıyla sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle gerçekleşiyor:

Banka Mevduat oranı Vakıfbank %42,50 Denizbank %42,25 QNB %42,00 Akbank %42,00 Alternatif Bank %42,00

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu şu şekilde öne çıkıyor:

Mevduat Tutarı 1 milyon TL Mevduat Oranı %42,50 Mevduat Vadesi 32 gün Mevduat Getirisi 30 bin 739,72 TL

PİYASADA BEKLENTİLER

Piyasalarda “mevduat faizlerinde düşüş devam eder mi” sorusunun cevabı aranırken, nisanda %4,18 ile beklenti üzerinde gelen enflasyona dikkat çeken analistler, “TÜFE’deki son gelişmeler TCMB’nin elini biraz zayıflatıyor. Haziran ve temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantılarında Merkez Bankası faizi sabit tutabilir ve eylülde yeniden indirim döngüsüne başlayabilir” görüşünü dile getiriyor.

Son olarak ABD’li Goldman Sachs da tahminlerin üzerinde gerçekleşen nisan enflasyonu sonrasında TCMB'nin son çeyreğe kadar “faize dokunmayacağı” öngörüsünde bulundu.

