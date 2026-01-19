e-Devlet'te milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren önemli bir değişikliğe gidildi. e-Devlet üzerinden alınan SGK tescil ve hizmet dökümlerinde, işçinin işten ayrılma nedenini gösteren "işten çıkış kodları" ve açıklamaları kaldırıldı. Danıştay’ın "çalışma hakkı ihlali" olarak değerlendirdiği bu adım, yeni iş arama sürecinde yaşanan "etiketleme" mağduriyetine son vermeyi hedefliyor.

Çalışma hayatında uzun süredir tartışma konusu olan ve özellikle "Kod-29" (İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile iş akdinin feshi) gibi maddelerle işçilerin yeni iş bulmasını zorlaştıran SGK kayıtlarında önemli bir düzenleme yapıldı. e-Devlet üzerinden erişilen "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi" belgesinden işten çıkış nedenlerine dair kodlar ve açıklamalar tamamen çıkarıldı.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! E-Devlet’teki SGK dökümlerinden "işten çıkış kodları" kaldırıldı

"İŞVERENİN TEK TARAFLI BEYANI ÇALIŞMA HAKKINI ENGELLEYEMEZ"

NTV'nin haberine göre, söz konusu değişikliğin temelinde Danıştay’ın 14 Ekim 2024 tarihinde verdiği emsal karar yatıyor. Danıştay, özellikle "Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" gibi ağır ithamlar içeren çıkış kodlarını inceledi. Yüksek mahkeme, bu kodların işverenin tek taraflı beyanına dayandığını, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlenmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) aykırı olduğuna hükmetti. Kararda, bu durumun kişinin gelecekteki çalışma hayatı üzerinde haksız bir engel oluşturduğu vurgulandı.

İŞVERENLER ARTIK LİSTEDE GÖREMEYECEK

Bu değişiklikle birlikte, çalışanlar kendi e-Devlet şifreleriyle döküm aldıklarında bu kodları görmeye devam edebilse de iş başvurularında işverenlere teslim edilen resmi "İşyeri Ünvan Listesi" dökümünde bu bilgiler artık yer almayacak. Bu düzenlemeyle işe alım süreçlerinde adayların geçmiş işten çıkış nedenlerine dayalı olarak elenmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

BİR SONRAKİ ADIM: İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ

İşverenler, mevcut durumda işe giriş sürecinde işçiden doğrudan "İşten Ayrılış Bildirgesi" talep ederse fesih nedeni hâlâ görülebiliyor. Ancak hukukçular, Danıştay’ın iptal gerekçelerinin bu belgeyi de kapsadığını belirtiyor.

Önümüzdeki günlerde KVKK uyarınca bu belgelerden de kodların kaldırılması ve sistemin tamamen "çalışan lehine" sadeleşmesi gündeme gelebilir.

