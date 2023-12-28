Milyonlarca emekliye zam öncesi yılın son müjdesi! Çalışana ikramiye resmileşti, 5 bin TL iki gün içinde hesaplarda

28 Aralık 2023 09:04 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 09:08

Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zammın ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belli olmasını merakla beklerken, yılın son müjdesi geldi.

5 MİLYON EMEKLİ SGK'YA ODAKLANDI

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin ardından çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için tüm çalışmalar tamamlandı. İkramiye bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yasa sürecinde sona gelindi. Yaklaşık 5 milyon emekli şimdi Sosyal Güvenlik Kurulu'ndan gelecek habere odaklandı.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada ikramiye konusunda hazırlıkların tamamlandığını söylemiş, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra iki gün içinde ödemelerin emeklilerin hesaplarına aktarılacağını söylemişti.

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çalışmayan emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimizin için de kanun teklifi TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçe doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

İKRAMİYE HESAPLARA GEÇİYOR

Kasım ayında çalışmayan 10 milyon 429 bin 922 emekliye ikramiye ödemeleri yapılmıştı. Ödeme almayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme için bankalara talimat verildi. Çalışmayan emeklilere toplamda 23 milyar lira ödeme yapılacak. Ödemeler için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çevrildi. SGK bugün bir ödeme takvimi açıklayacak.

Çalışmayan SSK emeklileri ikramiyelerini 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde maaş ödeme takvimine göre almıştı. Ancak çalışan emekliler için durum biraz farklı olacak. İkramiyenin bugünden itibaren emeklilerin hesaplarına aktarılması bekleniyor.

DUL VE YETİMLERE HİSSESİ ORANINDA İKRAMİYE YATACAK

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Dul ve yetimlere ikramiye ödemesi hisse oranında gerçekleşiyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.