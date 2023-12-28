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    Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de

    Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete&#039;de
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiyede son dakika gelişmesi yaşandı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

    GÖZLER SGK'DA

    Düzenlemenin yayımlanmasının ardından gözler SGK'ya çevrildi. SGK, ödeme takvimini açıklayacak. Hak sahiplerine ödeme yapılacak.

    Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Ödeme takviminin 2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Resmi GazeteEmekliIkramiye
    Haberler > Ekonomi > Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
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