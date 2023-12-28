Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de

28 Aralık 2023 06:03 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 06:03

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiyede son dakika gelişmesi yaşandı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

GÖZLER SGK'DA

Düzenlemenin yayımlanmasının ardından gözler SGK'ya çevrildi. SGK, ödeme takvimini açıklayacak. Hak sahiplerine ödeme yapılacak.

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Ödeme takviminin 2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.