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Milyonlarca işçi risk altında! Kullanılmayan izinde bu süreye dikkat, paranız yanabilir

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Milyonlarca işçi risk altında! Kullanılmayan izinde bu süreye dikkat, paranız yanabilir

Ekonomi Haberleri

Milyonlarca çalışan, kullanılmayan yıllık izinler konusunda risk altında. Uzman isim konuyla ilgili 5 yıllık süreci hatırlattı, 'paranız yanmasın' uyarısında bulundu.

Milyonlarca çalışan ya işverenler izin vermediği için ya da vakit olmadığı için yıllık izinlerini kullanamıyor. Anayasa ile güvence altına alınan yıllık ücretli izin hakkına dair bilinmeyenlere değinen uzman isim, suistimallerin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti ve '5 yıl'a vurgu yaptı.

Habertürk'ün haberine göre; bazı işverenler kullanılmayan iznin ücretini ödememek için çeşitli yollar deniyor ve işçiyi kullanmadığı izni kullanmış gibi gösterebiliyor. İşçinin yıllık iznini kullandığını kanıtlama yükümlülüğü ise işverene ait.

MAHKEME İŞÇİ BEYANINI DİKKATE ALIR

Buna göre; işveren, izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri ya da benzer bir belge ile ispatlamak zorunda ancak bazı işverenler, fiilen kullanılmayan izinler için işçiden yazılı beyan alabiliyor.

Yargıtay, bu tür belgelerin varlığına rağmen iznin fiilen kullanılıp kullanılmadığı belirsiz olduğunda, mahkemelerin işçinin beyanını dikkate alması gerektiğine dair kararlar verebiliyor.

İŞTEN AYRILIRKEN ÜCRET ALINABİLİR

İşçi, kullanmadığı izinlerin ücretini işten ayrıldığında alabilir. İş akdinin nasıl sona erdiği bu konuda önem arz etmez. Öte yandan işçi, işveren tarafından haklı bir nedenle işten çıkarılsa bile kullanılmayan izinlerin ücreti son alınan ücret üzerinden ödenir.

DAVA İÇİN SÜRE 5 YIL

İşten ayrıldıktan sonra, izin ücretinin 5 yıl içinde işverenden talep edilmesi gerekir. İşveren bu ödemeyi yapmazsa, 5 yıl içinde dava açılmalıdır. Beş yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra izin ücreti talep edilemez.

İşini kaybetme korkusuyla, iznini kullanmadığı halde işverenin baskısıyla belge imzalamak zorunda kalan işçiler, işten ayrıldıklarında izin parasını talep edebilmek için kanıt toplamalıdır. Hileli bir şekilde yıllık ücretli izinli gösterilen günlerde fiilen çalıştığını kanıtlayabilen işçi, dava açarak bu hakkını alabilir.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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