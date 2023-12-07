MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? 7 Aralık 2023 benzin, mazot ve motorin indirim geldi mi, ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları!

7 Aralık 2023 09:42 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 09:51

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Motorine indirim var mı? sorusu gündemde yerini aldı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi. Araç sahiplerinin yüzünü güldüren indirim haberinin ardından MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? 7 Aralık 2023 benzin, mazot ve motorin indirim geldi mi, ne kadar? sorularına yanıt arandı. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI 7 ARALIK?

Akaryakıt fiyatlarında dizel araç sahiplerinin yüzünü güldürecek olan indirim haberi geldi.

7 Aralık günü saat 00:01'den itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim sonrasında motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de 36 TL bandına geriledi.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre motorinin litresinde yaşanan fiyat değişimin ardından bu gece bir indirim daha gelecek. Bilgilere göre motorine 88 kuruş daha indirim gelecek. Toplam indirim 2 lira 22 TL'yi bulurken, indirimin ardından motorinin litresi 35 TL bandına düşecek.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

En son Ekim ayında yapılan indirimlerle İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak benzinin litresi ise 34-35 TL aralığına gerilemişti. Herhangi bir indirim beklentisi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,42 TL

İstanbul motorin fiyatı: 36,30 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,37 TL

İstanbul motorin fiyatı: 36,24 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 18,39TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 35,05 TL

Ankara motorin fiyatı: 36,91 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 18,30 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin fiyatı: 35,16 TL

İzmir motorin fiyatı: 37,12 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 18.00 TL