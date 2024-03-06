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Haberler > Ekonomi > Müjdeyi Bakan Işıkhan verdi: 1.500 kişi istihdam edilecek

Müjdeyi Bakan Işıkhan verdi: 1.500 kişi istihdam edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Müjdeyi Bakan Işıkhan verdi: 1.500 kişi istihdam edilecek
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Kadın İstihdamı, Toplum Yararına Programlar, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adana’da İŞKUR kapsamında gerçekleştirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde bin 500 kişinin istihdam edileceği müjdesini verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,  çerçevesinde kamuya yüzlerce kişinin alınacağını duyurdu. Adana'da konuşan Bakan Işıkhan, Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde bin 500 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

"KADIN İŞVERENLERİN BİZLERE KATKI VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Türkiye yüzyılı kabinesi olarak 81 ili ilçe ilçe gezerek iş dünyasının ticaret erbabları, çiftçileri, ve çalışanların ile hep birlikte olduklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, hiçbir depremzedeyi yalnız bırakmadıklarını da kaydetti. Kadın istihdamının artırılması noktasında işverene seslenen Bakan Işıkhan, "Hem Adana’ya, hem de Adana’nın kadınlarına güveniyoruz, inanıyoruz. Bu projede, kadın istihdamının artırılması noktasında siz çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerinin desteğini, özellikle kadın işverenlerimizin bizlere katkı vermesini bekliyoruz. Diğer yandan, bildiğiniz gibi 6-7 Şubat’ta 11 ilimizle birlikte 85 milyon insanımızı derinden sarsan büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Maalesef Adana da bu yıkımı yaşayan şehirlerimizden birisiydi. Büyük kayıplar yaşadık, yüreklerimiz yandı” dedi.

TYT KAPSAMINDA 1.500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Bakan Işıkhan, Toplum Yararına Programlar çerçevesinde Adana’da 1.500 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Işıkhan, önümüzdeki süreçte de yine ihtiyaç duyulduğunda bu tür destek ve programları sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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