Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmadan sadece KPSS puanı dikkate alınacak. İşte detaylar...

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM), personel alımına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 150 sözleşmeli personel alınacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 OCAK

Adaylar, 30 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YOK, TEK ŞART KPSS!

KGM, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak adayları belirleyecek. Bunun yanında görev için ihtiyaç duyulan genel ve özel şartlara sahip olunması gerekecek.

Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

